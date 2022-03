Schnell wieder zurück auf die Erfolgsspur

Viernheim. Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Mannheim kassierte der TSV Amicitia Viernheim mit dem 0:2 gegen den VfB Gartenstadt seine erste Niederlage in der laufenden Saison. Jetzt gilt es, diesen Ausrutscher schnell aufzuarbeiten und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Mit dem VfR Mannheim 2 kommt am Sonntag (15 Uhr) ein vermeintlich leichter Gegner ins Waldstadion, trotzdem ist Vorsicht geboten. Die Reserve der Rasenspieler zeigte zuletzt recht unterschiedliche Vorstellungen und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Die Mannheimer stehen als Tabellenneunter im gesicherten Mittelfeld und können die Partie beim Spitzenreiter recht gelassen angehen. Das Team von Trainer Marcus Schneider kam nach der Winterpause auf zwei Siege und zwei Niederlagen. Die Heimpartie gegen Lindenhof wurde mit 0:2 verloren, danach folgte ein überraschender 4:2-Erfolg gegen den VfB Gartenstadt, der gerade in Viernheim gewonnen hat. Beim Abstiegskandidaten Friedrichsfeld setzte es anschließende eine deftige 0:4-Klatsche, ehe am vergangenen Wochenende beim FV 08 Hockenheim ein wichtiger 2:1-Auswärtssieg gelungen ist. Im Lager des TSV Amicitia war man nach der ersten Saisonniederlage natürlich enttäuscht, in erster Linie wohl über die eigene Leistung. Es war eine der schwächeren Vorstellungen in dieser bisher so erfolgreichen Spielzeit. Der Vorsprung auf den SC Rot-Weiß Rheinau als Zweitem beträgt 14 Spieltage vor Rundenende immer noch sieben Punkte, außerdem steht noch das Nachholspiel gegen den FV Leutershausen aus.

Um der Konkurrenz keine Hoffnungen zu machen, muss gegen den VfR Mannheim gewonnen werden. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung. Zuletzt hat es in allen Mannschaftsteilen gehakt. Das begann im Aufbauspiel aus der Deckung heraus über die fehlende Zweikampfstärke bis hin zu den Torchancen, von denen es einfach zu wenig gab. Das war in den Begegnungen zuvor alles anders und hat zu den Erfolgen geführt.

Personell kann das Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres fast aus den Vollen schöpfen. Der schlechte Zustand es Rasenplatzes sollte dabei keine Rolle spielen, schließlich müssen die Gäste damit genauso zurecht kommen wie die Heimmannschaft. JR