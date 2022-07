Durch ein Fenster ist ein Unbekannter am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Neckarstraße in Viernheim eingedrungen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen fand der Täter eine Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken und einer Armbanduhr, die er an sich nahm. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort

...