Schmuck gestohlen

Viernheim. Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen die Fensterscheibe eines Kaufhauses im Rhein-Neckar-Zentrumin der Robert-Schuman-Straße eingeworfen. Sie drangen gezielt in die Schmuckabteilung und den Kassenbereich des Kaufhauses ein und nahmen Schmuckstücke, teilweise verpackt, in noch unbekannter Anzahl mit. Durch das Zerbersten der Scheibe und die Bewegungen im Kaufhaus lösten die Täter gegen 5.45 Uhr den Einbruchsalarm aus. Noch bevor die Polizei und der Sicherheitsdienst vor Ort waren, waren die Einbrecher in Richtung Mannheimer Straße geflüchtet. Die Polizei beziffert allein den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke muss noch erhoben werden. Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise unter Telefon 06252/70 60. kur/pol

