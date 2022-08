Schlechte Chancenverwertung

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim wurde bereits der vierten Spieltag ausgetragen, einige Teams müssen aber noch nachholen. Dazu zählt auch die zweite Garnitur des TSV Amicitia, die in ihrem dritten Spiel mit dem 2:2 bei Phönix Mannheim den ersten Punkt holen konnte. Leer ausgegangen ist die zuletzt zweimal siegreiche SG Viernheim, die ihre Partie beim SV Schriesheim mit 0:3 verloren hat. Die Blau-Grünen sind jetzt Vierzehnter, die Orangenen stehen mit sechs Zählern auf Rang sieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tobias Kleiner, Trainer des TSV Amicitia 2, und seinen Jungs sind nach dem Schlusspfiff mehrere Steine vom Herzen gefallen, endlich gab es den ersten Punkt zu bejubeln. Ganz zufrieden war der Coach der Südhessen aber nicht. „Wir haben das Spiel in der Hand, schießen nach drei Minute aus drei Metern über anstatt ins Tor und geraten durch einen fragwürdigen Handelfmeter in Rückstand. Trotz weiterer Überlegenheit fiel dann kurz vor der Halbzeitpause das 2:0 für Phönix“, schildert Kleiner kurz den Verlauf der ersten 45 Minuten. Das 1:0 für die Mannheimer markierte Emre Gülmez nach zwölf Minuten per Handelfmeter und erhöhte fast mit dem Pausenpfiff auf 2:0.

Gut, dass Beikert kurz nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer glückte. In der 71. Minute war der pfeilschnelle Angreifer dann erneut erfolgreich. Zum Sieg hat es dann aber trotz guter Chancen nicht mehr gereicht. „In der Schlussphase hätten wir nach einer intensiven Trikotbremse einen Elfmeter bekommen müssen“, bemängelte Kleiner eine weitere „unglückliche Schiedsrichterentscheidung“.

Aufbauspiel der SG funktioniert

Mehr zum Thema Fußball Kreisklasse A2 beendet englische Woche Mehr erfahren Fußball Blau-Grüne wollen endlich punkten Mehr erfahren Fußball Sieg und Niederlage Mehr erfahren

Der Spielverlauf war nicht so deutlich, wie es das Endergebnis ausdrückt, denn die mit viel Selbstvertrauen angereisten Viernheimer machten dem Favoriten das Leben lange Zeit schwer. SG-Coach Ralf Dalmus, der erneut die Kickstiefel schnüren musste, war sichtlich angefressen. „Wir hätten eigentlich mit 2:0 in Führung gehen müssen, bevor Schriesheim trifft. Das war ärgerlich, aber so ist eben der Fußball. Unser Spiel war in Ordnung, wir hatten einen guten Aufbau“, fand der Spielertrainer dann doch noch etwas Gutes in der Niederlage. Die Bergsträßer gingen nach anfänglichen Schwierigkeiten in der 19. Minute durch Stephan Möbius in Führung, legten in der 39. Minute mit dem 2:0 durch Marius Schmid nach. Eine Vorentscheidung war der Platzverweis für Viernheims Berlim Gashi in der 58. Minute, der wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte gezeigt bekam. In Überzahl konnte der in der Vorsaison noch für die Südhessen spielende Christian Hauser auf 3:0 erhöhen (64.).

Die Orangenen haben am Dienstag, 30. August, bereits die Chance in die Erfolgsspur zurückzukehren. Um 19 Uhr gastiert der Tabellen-zwölften SSV Vogelstang im Familiensportpark. JR