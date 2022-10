Schillerschule führt „Danketag“ ein

Viernheim. „Thank You“, „Grazie“, „Gracias“, „Dziekuje“, „Merci“, „hvala“, „Danke“, „Kiitos“, „Tesekur ederim“, „Ahsante“, „Mota“, in jeder Sprache gibt es Worte, um sich zu bedanken. Es gibt aber auch immer wieder Anlässe, zu denen man sich für Hilfe und Unterstützung erkenntlich zeigt. An der Schillerschule gibt es jetzt sogar eigens einen Dankbartag, bei dem Kinder und Lehrer ihre Dankbarkeit in Worten und Liedern ausdrückten.

Die Grundschüler haben sich in allen Religions- und Ethikgruppen zusammen mit den Lehrkräften mit dem Thema „Danke“ auseinandergesetzt. Dabei ist eine lange Dankes-Girlande entstanden, die in den kommenden Wochen im Schulhaus zu sehen sein wird. Die Kinder haben sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken zum Thema Dankbarkeit gemacht und die Veranstaltung gemeinsam mit dem Lehrerkollegium gestaltet.

Das Thema Dankbarkeit wurde mit einer Spendenaktion zugunsten der Viernheimer Tafel verknüpft, die aktuell einen großen Bedarf an Lebensmitteln hat. Die Kinder durften eine Lebensmittelspende in Form von Konserven (Obst, Gemüse, Eintopf) mit in die Schule bringen und in bereitgestellten Boxen ablegen. Nicole Träger dankte im Auftrag der abwesenden Schulleiterin Stefanie Brand den Organisatoren Christina Feifer, Leyla Aydin und Markus Eichler, die diese Idee hatten und gemeinsam mit Ines Middel, Elisa Wilhelm, Melanie Rhein und Verena Neu durchführten.

Der Danketag soll künftig fester Bestandteil der Schillerschule werden. Ausführlichere Infrmationen mit dem aktualisierten Schulprogramm kann man auf der Homepage www.schillerschule-viernheim.de unter „Unsere Schule“ nachlesen. JR