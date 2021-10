Scherben bilden ein Mosaik

Viernheim. „Ich wünsche mir, dass es das TiB noch lange gibt“, steht auf einer der kleinen Scherben. Zusammen mit anderen Bruchstücken, auf denen Texte stehen und Bilder gemalt sind, bildet sie ein großes Mosaikbild für den Hort am TiB.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Hort für Schulkinder hat der Verein Lernmobil vor 35 Jahren seine Tätigkeiten gestartet. Mit den 56 Kindern Mädchen und Jungen wollten die Betreuer im besonderen Geburtstagsjahr etwas Bleibendes kreieren. „Und da haben wir gemerkt, dass noch ein Schild für die Einrichtung fehlt“, erzählt Léïla Schürle. In den Hortgruppen wurden in den vergangenen Wochen die kleinen Porzellanscherben beschriftet und bemalt, dann in der Fugenmasse zum großen Bild zusammengesetzt und mit Bootslack wetterfest gemacht.

Die feierliche Enthüllung der Tafel fiel mit einem kleinen Herbstfest zusammen: Die Hortkinder durften backen, Kürbisse schnitzen und frischen Apfelsaft pressen.

„Der Hort ist für viele auch Heimat“, betont Léïla Schürle. Hortschülerin Rimas bestätigt das: „Ich komme gern her, weil es immer Spaß macht.“ Und ihre Schwester Maias sagt: „Ich bin seit vier Jahren hier und hätte nichts geschafft ohne den Hort.“ su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2