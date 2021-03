Viernheim. Die SPD Viernheim hat entschieden, dass Daniel Schäfer auch in der neuen Legislaturperiode die Fraktion im Stadtparlament anführen wird. Der Ortsvereinsvorstand hatte zusammen mit Spitzenkandidatin Alicia Hanf zu einer Online-Konferenz eingeladen, über die die Partei nun in einer Pressemitteilung informiert.

Hanf hatte die zweitmeisten Stimmen aller Kandidierenden bei der Kommunalwahl geholt. Dennoch ließ sie dem bisherigen Fraktionschef den Vortritt. „Den Vorsitz der SPD-Fraktion muss jemand einnehmen, der zu jeder Zeit abrufbar ist und anstehende Aufgaben schnell erledigen kann. Da ich mich in der Endphase meines Masterstudiums befinde und die Arbeitsbelastung wöchentlich zunimmt, habe ich den Entschluss gefasst, unseren bisherigen Fraktionsvorsitzenden Daniel Schäfer für diese Position vorzuschlagen,“ begründet sie ihre Entscheidung. Sie freut sich über das „ solide Ergebnis“, das die SPD geholt habe. Jetzt gehe es darum, „ an diese erfolgreiche Teamarbeit nahtlos anzuknüpfen,“ betont Hanf.

Daniel Schäfer freut sich über das Vertrauen von Spitzenkandidatin und neuer Fraktion, die ihn einstimmig gewählt hat. Das sei nicht selbstverständlich. „Ich bin überaus dankbar dafür und nehme die Verantwortung sehr ernst“, erklärt Schäfer.

Die SPD kündigt an, auch die weiteren Aufgaben im Fraktionsteam bald zu vergeben. Dabei soll Alicia Hanf trotz des Verzichts auf das Spitzenamt eine federführende Funktion übernehmen. „Wir sind ein Team. Wer am Ende welche Position einnehmen wird, ist zweitrangig“, betont sie. Es gehe darum, „eine Fraktion zu haben, in der im Interesse Viernheims alle an einem Strang ziehen.“

Neben der Entscheidung des Fraktionsvorsitzes wurde in der Online-Sitzung eine weitere Weichenstellung beschlossen. Die Fraktion erteilte dem Vorsitzenden den Auftrag, erste Gespräche mit den anderen Fraktionen im Stadtparlament über eine mögliche Zusammenarbeit „zum Wohle der Stadt über Fraktionsgrenzen hinweg“ zu führen. kur/red