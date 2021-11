Schaden von einer halben Million Euro

Viernheim. Auf rund eine halbe Million Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am vergangenen Dienstag bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Lamberth-Straße entstanden war (wir berichteten). Nicht definitiv feststellen konnten die Ermittler bislang die Brandursache. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen könnte ein technischer Defekt Grund für das Feuer im vierten Obergeschoss gewesen sein. Das Gebäude stamme aus den 50er oder 60er Jahren, entsprechend alt seien die Leitungen. Ebenso komme „Fahrlässigkeit“ im Umgang mit Zigaretten oder Kerzen infrage. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht, so die Polizei.

Bei dem Brand erlitten die Bewohner des betroffenen Appartements – eine 82-jährige Frau und ihr 46 Jahre alter Sohn – schwere Brandverletzungen. Beide befänden sich nach wie vor im Krankenhaus und seien nicht vernehmungsfähig. Zwei weitere Personen waren mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht worden.

Laut Polizei war das Feuer im Küchenbereich ausgebrochen und habe insbesondere am Dach viel zerstört. Zudem wurde die Nachbarwohnung durch Rauch und eine darunter liegende Wohnung durch Löschwasser beschädigt. Nach Angaben der Baugenossenschaft, die das Haus verwaltet, sind die drei Wohnungen unbewohnbar. Die sieben weiteren Einheiten in dem Block waren vorübergehend ohne Strom und Wasser. Die Versorgung sei mittlerweile wieder hergestellt. wk