Schachmatt – Walter Uhlemann verabschiedet

Viernheim. Vergangene Woche hieß es für die Schillerschule, von Walter Uhlemann, dem langjährigen Schach-AG-Leiter, Abschied zu nehmen. Schulleiterin Stefanie Brand ließ in ihrer Ansprache die vergangenen Jahre Revue passieren. Seit 2002 leitete Uhlemann die wöchentlich stattfindende AG mit Leidenschaft und Erfolg. Jährlich nahmen an dieser circa 20 Kinder teil. 2018/19 und 2019/20 gewann er mit den Schillerschülern den hessischen Landestitel im Mannschaftswettbewerb und nahm mit ihnen an den deutschen Meisterschaften teil. Die Schillerschule ist Uhlemann für sein Engagement sehr dankbar und hofft, dass sich ein Nachfolger für die AG-Leitung findet. Ein kleines Abschiedspräsent, welches ihm von zwei seiner Schachschüler überreicht wurde, krönte die Verabschiedung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1