Der Schachclub Viernheim richtet am Wochenende eine Doppelrunde der Ersten Schachbundesliga im Bürgerhaus Viernheim aus. Am Samstag, 14. Mai, ab 14 Uhr treffen die Südhessen auf das Team der Schachfreunde Berlin, während die SG Solingen gegen SK König Tegel antritt. Und am Sonntag, 15. Mai, ab 10 Uhr spielt dann Viernheim gegen die Mannschaft aus Tegel, während Solingen gegen SF Berlin

...