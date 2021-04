Viernheim. Die SB-Filiale Tivoli der Sparkasse Starkenburg in der Mannheimer Straße ist seit gestern wieder nutzbar. Die Trümmer seien beseitigt und die SB-Terminals nun wieder für Überweisungen, Kontoauszüge und weitere Bankgeschäfte einsatzbereit, bestätigte Sparkassen-Sprecherin Andrea Helm auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Einen neuen Geldautomaten gebe es freilich noch nicht. Der müsse erst beschafft werden.

Von den Tätern, die den Geldautomaten in der Nacht zum Donnerstag gesprengt hatten, fehlt unterdessen noch immer jede Spur. Die Fahndung nach ihnen laufe, sagte ein Polizeisprecher, bislang allerdings noch ohne Erfolg.

Die Trümmer sind beseitigt, die Filiale ist wieder nutzbar. © Bernhard Kreutzer

Zeugen hatten nach der Explosion beobachtet, wie drei mutmaßliche Tatbeteiligte mit einem schwarzen Audi Kombi in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Untersucht werde unter anderem auch, ob es einen Zusammenhang mit zwei weiteren Automatensprengungen gibt, die ebenfalls unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag im rheinhessischen Flonheim und im südhessischen Mörfelden-Walldorf verübt hatten. Unklar ist außerdem, wie hoch der Sachschaden ist, den die Täter in der Viernheimer SB-Filiale Tivoli angerichtet haben.