Sanierung geht voran

Viernheim. Ein großes Gerüst steht um das Gebäude, aus der Halle strahlen die Bauschweinwerfer, Handwerker sind eifrig am Arbeiten. Seit einigen Wochen geht es mit den Sanierungsarbeiten an der Rudolf-Harbig-Halle zügig voran. „Es sind zwei unterschiedliche Maßnahmen, die dort aktuell ausgeführt werden“, erklärt der Erste Stadtrat Jörg Scheidel.

Zum einen – und das ist für alle sichtbar – bekommt die Halle ein neues Wärmeverbundsystem. Auf der Giebelseite der Halle hatte sich die Fassade vom Mauerwerk gelöst. „Dämmung ist damals nur verklebt worden, heute wird zusätzlich auch gedübelt“, erläutert Scheidel. Diese alte Außenhaut wurde abgetragen.

Die Hallenfassade hat nun eine dickere Dämmschicht erhalten, aus wiederverwertbarem Material mit besseren Dämmeigenschaften. Die ausführende Firma hat in den vergangenen Tagen den Unterputz auf der Dämmung angebracht, jetzt fehlt noch der neue Putz und der neue Anstrich.

Aber auch im Inneren der Halle hat sich in den vergangenen Wochen etwas getan. Zum einen wurde die Eingangstür zur Halle versetzt und verbreitert. „Das war eine Maßnahme, die nach der Überprüfung des Brandschutzes auszuführen war“, sagt Stadtrat Scheidel. Und die eigentliche Dachsanierung ist ebenfalls gestartet.

Nach der Schließung der Rudolf-Harbig-Halle im Oktober 2019, nachdem sich kleine Teile der Decke gelöst hatten, wurde mehrere Monate lang über mögliche Maßnahmen beraten – Abriss und Ersatzbau am gleichen Ort, Neubau einer Großsporthalle an anderer Stelle oder die Sanierung des Dachs. Im September 2020 beschloss das Parlament, das Dach zu erneuern.

Das zunächst beauftragte Ingenieurbüro gab den Auftrag zur Planung und Betreuung der Sanierung im Februar 2021 zurück, so dass die Maßnahme erneut ausgeschrieben wurde. Nach dem Wechsel des Planungsbüros steht nun eine Sicherung der vorhandenen Konstruktion an. Die Stahlbau-Firma hat bereits sämtliche Vorbohrungen erledigt und montiert derzeit die Konsolen. Auf diesen Stützen werden die Platten für die spätere Holzdecke ausgelegt. Dazu werden Verstrebungen eingebaut, um die Decke zu versteifen. „Diese Stahlkonstruktion fängt alle statischen Probleme ab“, führt der Baudezernent aus.

Hier soll nichts mehr durchbrechen

Wenn der Stahlbau vermutlich im Januar abgeschlossen ist, folgen direkt im Anschluss die Zimmerarbeiten. Die neue Deckenkonstruktion aus nach unten offenen Holzhohlkastenelementen sichert dann das Halleninnere vor eventuell losen Betonteilen, die sich aus der Bestandsdecke lösen könnten. Die neue Konstruktion hat eine Höhe von 25 Zentimetern, so dass nichts nach unten durchbrechen kann.

„Die abgehängte Decke aus Nut- und Federbrettern, wie sie vor der energetischen Sanierung in der Halle montiert war, war längst nicht so massiv“, nennt Scheidel die baulichen Unterschiede. Im März soll die Holzdecke fertig montiert sein. Anschließend erfolgt die Reinstallation der technischen Anlagen. Der Wiedereinbau von Heizung und Lüftung sind bereits beauftragt, das Anbringen der Beleuchtung ausgeschrieben. Der Stadtrat rechnet damit, dass diese Maßnahmen im Juni abgeschlossen sind.

„Nach aktuellem Plan haben wir die Freigabe zur Nutzung für das dritte Quartal vorgesehen“, macht Jörg Scheidel Hoffnung, dass in der Halle bald wieder Sport getrieben werden kann. Die Rudolf-Harbig-Halle steht bis zum Nachmittag den Schulen für den Unterricht zur Verfügung und war bis zur Schließung immer voll belegt. Am Nachmittag, am Abend und an den Wochenenden ist die Halle dem TSV Amicitia für den Spiel- und Trainingsbetrieb vorbehalten. Die Sportler hoffen, dass sie zur neuen Saison wieder an ihre eigentliche Wirkungsstätte zurückkehren können.

Bei den Finanzen gibt es positive Perspektiven: „Es ist derzeit davon auszugehen, dass 2,5 Millionen für die gesamte Maßnahme ausreichen werden“, teilt der Erste Stadtrat mit. Durch die geänderte Variante der Dach-Sicherung hatte man Kosten von 1,5 Millionen Euro geplant. Aber nach der Steigerung der Materialpreise erhöhten sich die Kosten auf 2,3 Millionen Euro. Angesichts der Notwendigkeit der Halle stimmten die Stadtverordneten im Sommer den Mehrkosten zu. Das Geld wird aus Mitteln der Hessenkasse genommen.