Sanierung des Freibades beginnt

Viernheim. Die Saison im Viernheimer Waldschwimmbad endet in diesem Sommer – wie geplant – etwas früher als üblich am Mittwoch 31. August. Das Hallenbad in der Innenstadt soll Ende September öffnen. Das teilen die Stadtwerke in einer Presseerklärung mit. Grund für die Schließung des Freibads ist die Sanierung des Schwimmer- sowie des Nichtschwimmerbeckens. In dem Glasfaser-Material, mit dem die Becken vor knapp 20 Jahren ausgekleidet wurden, traten immer wieder Risse auf und sorgten bisweilen sogar für Unterbrechungen des Badebetriebs. Um solche unliebsamen Überraschungen künftig auszuschließen, werden nun Edelstahlwannen eingebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Saison im Waldschwimmbad endet am 31. August. © Bernhard Kreutzer

Der kommunale Energieversorger bezifferte die Kosten des Projekts zuletzt auf bis zu drei Millionen Euro. Immerhin kann das Unternehmen mit einem ordentlichen Zuschuss des Landes Hessen aus dem Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) kalkulieren. Er liegt bei rund 770 000 Euro. Die Arbeiten im Freibad dauern laut Stadtwerken bis voraussichtlich Mitte Mai 2023.

Arbeiten an technischen Anlagen

Nach Angaben des Betreibers haben Handwerker während der Sommerpause im Hallenbad mit der Sanierung der Lüftungsanlage sowie der Filteranlagen der Wasseraufbereitung begonnen. Der geplante Zeitrahmen könne aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht eingehalten werden. Daher werde die Hallenbadsaison voraussichtlich erst Ende September beginnen. Ob die Sauna öffnet, stehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, dies werde zu Beginn der Hallenbadsaison entschieden.

Den exakten Öffnungstermin des Hallenbades sowie eventuell der Sauna will das Unternehmen auf seiner Internetseite stadtwerke-viernheim.de veröffentlichen. Sollte eine Änderung aufgrund der aktuellen energiepolitischen Lage eintreten, werde auch darüber informiert, teilt der Eigentümer der Bäder abschließend mit.

Geschäftsleitung hält sich bedeckt

Auf Anfrage dieser Redaktion äußerte sich die Geschäftsführung des lokalen Energieversorgers weder zum Verlauf der zurückliegenden Sommersaison im Waldschwimmbad noch zu möglichen Szenarien für die Wintersaison in der Innenstadt. Bürgermeister Matthias Baaß, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke GmbH, sagte vor wenigen Tagen auf die Frage, ob das Hallenbad wegen der sich zuspitzenden Energiekrise komplett geschlossen bleiben könnte: Eine Entscheidung dazu sei nicht gefallen.