Samenkugeln für Bienen herstellen

Viernheim. Das städtische Museum bietet für Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren am Donnerstag, 27. April, den Kurs „Futterpflanzen für Bienen und Insekten“ an. Dabei haben die Kinder von 15.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, selbst Samenkugeln herzustellen, die dann später zu Hause ausgesät werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gewächshaus bauen

Die Futterpflanzen dienen in der frühlingshaften Jahreszeit als Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten. Zudem können sich die jungen Teilnehmenden ein eigenes kleines Gewächshaus bauen, in welchem das Pflanzenwachstum dann zu Hause täglich beobachtet werden kann. Die Pflanzen können später auch als hübsche Dekoration in einem Balkonkasten, einer Schale oder im eigenen Garten eingepflanzt werden.

Das Kursangebot ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Verein Kompass-Umweltberatung und findet unter dem Leitthema Umwelt im Rahmen der Aktionen der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim statt, bei der Viernheim als Partnerkommune fungiert.

Anmeldung erforderlich

Mehr zum Thema Gleichstellungstreff Raus aus dem Hamsterrad Mehr erfahren

Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Anja Linder ist der Garten des Museums Viernheim, Berliner Ring 28. Die Kursgebühr beträgt 7 Euro pro Kind. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Sie kann ab sofort per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter Telefon 06204/ 9 29 20 71 erfolgen. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch im Internet unter der Adresse www.museum-viernheim.de. kur/red