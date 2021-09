Saisonstart für D1-Junioren

Viernheim. Der Rundenbetrieb der TSV-Amicitia-Fußballjunioren ist in vollem Gang. Erstmals sind an diesem Wochenende auch die jüngeren Fußballer im Einsatz.

Alle vier E-Junioren-Teams nehmen am Samstag, 25. September, an Spieltagen teil. Für die E1-Junioren geht es um 9 Uhr in Altlußheim los gegen VfL Kurpfalz Neckarau, SV Altlußheim und TSV Neckarau 1. Die E2-Junioren sind ab 9 Uhr in Neckarau und treffen dort auf LSV 1864 Ladenburg 2, TSV 47 Mannheim-Schönau und TSG/Eintracht Plankstadt. Ebenfalls in Neckarau spielen die E3-Junioren und müssen ab 10.30 Uhr gegen VfB Gartenstadt 2, VfR Mannheim 2 und TSV Neckarau 2 ran. Nur zwei Gegner haben die E4-Junioren, neben Gastgeber SV Laudenbach 3 tritt der SV Schriesheim 2 an.

Die D1-Junioren starten am Samstag, 25. September, um 10 Uhr an der Lorscher Straße in die neue Runde, erster Gegner ist die TSG 1862/09 Weinheim 2. Im Waldstadion haben die A-Junioren ihr nächstes Heimspiel. In der Verbandsliga führen die Blau-Grünen die Tabelle nach zwei Spieltagen an, das soll auch nach der Partie gegen die SG Dielheim (16.30 Uhr) so bleiben.

Ebenfalls noch mit weißer Weste reisen die C1-Junioren zum punktgleichen Eberbacher SC. Das Spitzenspiel der Landesliga beginnt am Samstag, 25. September, um 15 Uhr. Die B1-Junioren haben zeitgleich mit dem FC Nöttingen einen starken Gastgeber, der aktuell Zweiter in der Verbandsliga ist. Ebenfalls auswärts spielen die C2-Junioren des TSV Amicitia, um 16.30 Uhr beim SV Schriesheim 3. su

