Das Training für das Deutsche Sportabzeichen startet am kommenden Freitag, 29. April, in die Sommersaison und findet immer freitags um 18 Uhr im Waldstadion statt. Treffpunkt ist das Tor zum Waldstadion am Lorscher Weg. Gut zwei Wochen später, am Samstag, 14. Mai, findet auch bereits die erste Abnahme für das Sportabzeichen statt. Im Waldstadion werden an diesem Tag die technischen Disziplinen

...