Saisonfinale in Viernheim

Am Wochenende findet in Viernheim der sportliche Höhepunkt der Ersten Schachbundesliga statt. Der Schachclub empfängt als derzeit Tabellenzweiter am Samstag, 29. April, ab 14 Uhr das Team des deutschen Serienmeisters und Titelverteidigers, der OSG Baden-Baden. Baden-Baden ist aufgrund der Tabellensituation mit drei Punkten Vorsprung klarer Favorit. Trotzdem will Viernheim die direkte Begegnung so offen wie möglich gestalten.

Der Tabellenführer OSG Baden-Baden hat in seinem Kader unter anderen die Großmeister (GM) Fabiano Caruana, Levon Aronian, Richard Rapport, Anish Giri, Ex-Weltmeister Vishy Anand, Alexej Shirov und mit dem 18-jährigen Vincent Keymer aus Mainz den bisher jüngsten Deutschen Großmeister und gleichzeitig ein großes Vorbild für den Schachnachwuchs.

Auf der Rangliste des Schachclubs Viernheim stehen neben GM Shakhriyar Mamedyarov, dem amtierenden Weltcupsieger Jan-Krzysztof Duda, dem 18-jährigen Olympiasieger Nodirbek Abdusattorov, David Anton-Guijarro und Bassem Amin die deutschen Nationalspieler GM Georg Meier, Rainer Buhmann, Arik Braun und Dennis Wagner. Mit seinen ukrainischen GM Sergey Fedorchuk, Yuriy Kryvoruchko, Anton Korobov und Igor Kovalenko unterstützt der Verein außerdem die Resolution gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine.

In der parallelen Begegnung am Samstag trifft der SC Remagen-Sinzig auf TSV Schönaich, während am Sonntag ab 10 Uhr die Begegnungen von Baden-Baden gegen Remagen-Sinzig und Viernheim gegen Schönaich nur noch Pflichtaufgaben für die beiden Topteams sein sollten.

Alle Wettkämpfe finden in der Aula der Albertus-Magnus-Schule statt. Der Eintritt ist frei, Catering und eine Kommentierung für Zuschauer werden angeboten. red