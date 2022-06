Saisonabschluss auf heimischem Rasen

Viernheim. Am Wochenende geht für die meisten Amateurfußballer im Kreis Mannheim mit dem letzten Spieltag die Saison zu Ende. Einige Teams haben in Relegationsspielen um den Aufstieg oder den Klassenerhalt aber noch die Gelegenheit, ihr Saisonziele zu erreichen. Die beiden Viernheimer Teams in der A-Klasse können ihre abschließenden Spiele am Pfingstmontag, 6. Juni, dagegen entspannt angehen, genießen dabei noch einmal Heimrecht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Rundenende ist nur noch eine Entscheidung offen. Nachdem der SKV Sandhofen schon vor Wochen Meister wurde, wird noch der Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation gesucht. Die besten Chancen hat der SV Schriesheim, der 63 Punkte auf dem Konto hat. Zwei Zähler dahinter lauert die DJK Feudenheim auf einen Ausrutscher der Bergsträßer, hat mit Sandhofen aber einen starken Gegner zu Gast.

Für die Reserve der Blau-Grünen endet mit der Partie am Montag, 16 Uhr, gegen Hohensachsen eine Saison mit Höhen und Tiefen. Nach einer schwachen Vorrunde konnte im neuen Jahr vorzeitig der Klassenerhalt gesichert werden. Das Team des Trainergespanns Tobias Kleiner und Markus Mandel würde die Runde gerne mit einem Heimsieg abschließen. Mit einem Erfolg über die punktgleichen aber einen Platz schlechter stehenden Bergsträßer könnten die Südhessen noch bis auf Rang acht nach oben klettern. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die SG Viernheim feiert am Montag, 16 Uhr, einmal mehr ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Trainer. TSG-Coach Enrique Cazorla hat einige Jahre im Familiensportpark gearbeitet. Während der 90 Minuten dürfte die gute alte Zeit aber in den Hintergrund treten, zumal die meisten Akteure der Südhessen erst später zu den Orangenen gestoßen sind. Auch auf die Tabelle hat das Ergebnis keine Auswirkungen mehr. Lützelsachsen kann seinen siebten Platz nicht verbessern, die Viernheimer könnten rein rechnerisch aber noch vom SSV Vogelstang überflügelt werden. Grund genug für SG-Coach Ralf Dalmus auf Sieg spielen zu lassen, zumal man sich auch für die deutliche 3:6-Hinspielniederlage an der Bergstraße revanchieren könnte. JR