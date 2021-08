Traditionell eröffnet der Männergesangverein 1846 sein Gartenfest mit einem Sängertreffen. Bei der diesjährigen Auflage im kleineren Rahmen sind es fünf Vereine, die zum Freundschaftssingen auf das Vereinsgelände kommen – darunter gleich vier Viernheimer Chöre.

Nach und nach treffen die Sänger und Sängerinnen, klar erkennbar an ihren Vereinsshirts, am Freitagabend am MGV-Vereinshaus

...