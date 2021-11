Sängerinnen treffen sich zum Probewochenende

Viernheim. Zum wiederholten Male hatte der Frauenchor 1947 Viernheim die Gelegenheit, unter Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln, im nahen Oberkainsbach im Odenwald ein Probewochenende für anstehende Veranstaltungen abzuhalten. Der Wunsch nach einem gemeinsamen Singwochenende war groß, was auch an der Vielzahl der teilnehmenden Sängerinnen abzulesen war. Da der Frauenchor im nächsten Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiern kann, wurde für die anstehenden Veranstaltungen wie Konzert, Jubiläumsgottesdienst, und weitere intensiv geprobt.

Neben ganz neuen Liedern wie „Climb ev’ry Mountain“ von Richard Rodgers, „Sei behütet auf Deinen Wegen“ von Clemens Bittlinger oder „Kann den Liebe Sünde sein?“ wurden auch Musicalmelodien aus Elisabeth und My Fair Lady wieder aufgefrischt oder neu gelernt.

Aufgrund der langen „Durststrecke“ während der Coronazeit genossen alle anwesenden Damen die beiden Tage und Nächte, um sich auszutauschen, gemeinsam zu Singen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Neben den Proben gab es immer wieder auch Gelegenheit, sich die schöne Natur um Oberkainsbach herum anzuschauen.

Der nächste Termin steht am zweiten Adventswochenende vom 4. und 5. Dezember an. Dabei bietet der Chor während des Weihnachtsmarkts im Vogelpark selbst gemachte Kartoffelsuppe mit verschiedenen Toppings an. Fest steht auch der Termin für den ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Markus Eichler und Gemeindereferentin Dorothea Busalt am 12. März 2022. Die weiteren Termine wie Konzert, Sommerkonzert im Vogelpark und andere werden noch final geklärt und dann bekanntgegeben. red

