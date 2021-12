Sänger-Einheit verzichtet wegen Corona auf Auftritte

Viernheim. Die Sänger-Einheit bleibt bei ihrer bewährten Führung. Bei der Generalversammlung des Vereins wurde der geschäftsführende Vorstand im Amt bestätigt. Rainer Brechtel (Bereichsleiter Musik), Wolfgang Haas (Bereichsleiter Verwaltung), Hans-Werner Zöller (Bereichsleiter Finanzen) und Gerd Schlicher (Bereichsleiter Veranstaltungen) stehen dem Chor und den fördernden Mitgliedern für zwei weitere Jahre vor.

Vor den Wahlen erinnerte Vorstandsmitglied Wolfgang Haas im Geschäftsbericht an die Termine, an die Veranstaltungen und die gesanglichen Darbietungen im Jahr 2019. Im Jahr 2020 habe es coronabedingt keine Aktivitäten gegeben. Vor der Pandemie beteiligt sich die Sänger-Einheit am Benefizkonzert des Vereins Focus und gaben unter dem Titel „Dreiklang“ ein gemeinsames Konzert mit dem Chor „VoiceArt“ und dem Bläserquintett vom Nationaltheater Mannheim.

Gesellig lockte die Einheit mit dem „Tanz in den Mai“ und mit dem Sommerfest die Besucher an. Mit 245 Mitgliedern schloss die Sänger-Einheit das Jahr 2020 ab.

Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße, gratulierte nicht nur den wiedergewählten Vorstandsmitgliedern, sondern nahm auch die Ehrungen für aktive und fördernde Mitglieder vor.

70 Jahre Unterstützung

Als fördernde Mitglieder halten Klaus Klinger, Wolfgang Maday, Heinrich Neff und Manfred Haas der Einheit seit 30 Jahren die Treue. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft kommen Wolfgang Kempf, Hans-Josef Bläß, Albert Haas, Hermann Seib, Werner Sommer, Franz Zöller und Klaus Zöller. Werner Babylon und Helmut Hanf blicken auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft zurück. Otmar Herschel, Franz Kaufmann und Hermann Zöller gehören seit 65 Jahren zur Einheit-Familie. Und seit stolzen 70 Jahren ist Cornelius Fischer mit dem Verein verbunden.

Auch eine Reihe aktiver Sänger konnte ausgezeichnet werden. Für 50 Jahre Aktivität wurden Ludwig Zöller, Rainer Brechtel, Wolfgang Haas und Karl-Heinz Schneider ausgezeichnet. Eine Ehrung für 60 Jahre Singen gab es für Klaus Haas. Albert Reinhardt, Gregor Marschall und Hans Werner Träger geben dem Chor sogar seit 65 Jahren ihre Stimme. Die anwesenden Jubilare freuten sich über Präsente und die jeweiligen Ehrennadeln.

Der Einheit-Vorstand ehrte auch die hundertprozentigen Singstundenbesucher. Im Jahr 2019 haben Ludwig Zöller (zum zweiten Mal), Klaus Haas (zum achten Mal) und Hans-Werner Zöller (zum 19. Mal) keinen einzigen Termin verpasst. Für engagierten Singstundenbesuch wurden Präsente an Karl Kempf, Albert Hanf, Ottmar Sax, Hermann Pfenning, Hubert Römling und Hartwig Gernoth überreicht.

Kein Konzert im Krankenhaus

Rainer Brechtel schloss die Versammlung mit der Vorschau auf anstehende Termine. Die beiden für 2021 noch geplanten Auftritte fallen aus. Nach der Absage des Weihnachtsmarkts hat die Einheit auch ihr für den 14. Dezember angedachtes Advents- und Weihnachtslieder-Konzert in der Krankenhaus-Kapelle abgesagt. „Seit über 50 Jahren singen wir in der Adventszeit für die Kranken und das Ärzte- und Pflegepersonal - dieses Jahr leider nicht“, teilt der Vorstand mit. Man wolle seinen Beitrag leisten, mit Blick auf steigende Corona-Fallzahlen die Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren.

Im Jahr 2022 sind der „Tanz in den Mai“ auf dem Vereinsgelände, ein großes Konzert am 15. Mai sowie das Sommerfest geplant - alles im Zeichen des Jubiläums, denn die Sänger-Einheit feiert ihr 150-jähriges Bestehen.