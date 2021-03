Viernheim. Singstunden sind seit Monaten nicht möglich, nun aber können die Sänger zuhause üben: Der MGV Liederkranz hat seine Sänger mit einer neuen Notenmappe überrascht.

26 Lieder hat Chorleiterin Edith Schmitt für den Männerchor ausgewählt. Notenwart Josef Müller hat die Notenblätter zusammengesucht, sortiert und zu neuen Mappen zusammengestellt. „Da sind auch Stücke dabei, die wir bisher nur angesungen, also nicht vertieft haben“, verrät der Vorsitzende Werner Sindermann. Zusammen mit seinem Stellvertreter Walter Kempf hat er die Mappen bei allen 32 Sängern abgegeben. „Das war wirklich schön, die Sänger persönlich zu treffen, wenn auch mit Abstand und Maske“, sagt Sindermann.

Die Sänger sind ebenfalls begeistert und können es kaum erwarten, bis die Lieder wieder in einer Chorprobe gesungen werden können. Solange können sie auch ihre Technik schulen, denn die Dirigentin hat auch Anleitungen für Atemübungen miteinpacken lassen.

Außerdem hat der Liederkranz die Termine für 2021 aufgelistet – sofern sie stattfinden können. Dazu zählen die Auftritte beim Sommerfest der Sänger-Einheit (4. Juli), beim Gartenfest des MGV 1846 (30. Juli), beim „Heddesema Dorffeschd“ (25. Juli) und das Freundschaftssingen beim Singverein 1870 Laudenbach (17. Oktober).

Der Liederkranz plant für den 19. September sein Herbstfest rund um das Vereinsdomizil. Zum Gedenken an die verstorbenen Sänger und Mitglieder trifft sich der Chor am 24. Oktober auf dem Friedhof Lorscher Straße. Die Weihnachtsfeier mit Ehrungen ist für den 12. Dezember angedacht. Höhepunkt des Vereinsjahres soll aber das Jubiläumskonzert für Chorleiterin Edith Schmitt am 3. Oktober werden. Seit zehn Jahren führt die Dirigentin den Taktstock beim MGV. su