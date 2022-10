Rundgang zu Spielplätzen

Viernheim. Am kommenden Samstag, 15. Oktober, veranstaltet die Junge Union Viernheim in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr einen großen „Spielplatz-Check“ mit dem Ersten Stadtrat Jörg Scheidel. Mit dem Besuch von vier großen Spielplätzen will sich die Jugendorganisation nach eigenen Angaben mit interessierten Gästen über den Zustand der örtlichen Spielplätze austauschen. Mehrheitlich genannte Verbesserungsvorschläge wolle man dann sukzessive aufgreifen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Spielplatz-Check sind zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. red

