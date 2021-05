Rundgang nur online möglich

Viernheim. Die bisher größte Ausstellung im Kunstraum Gerdi Gutperle ist aus Gründen der Sicherheit nach den Vorgaben des Infektionsschutz- gesetzes momentan geschlossen. In Kooperation mit der spanischen Galerie Javier Román aus Malaga präsentiert die Ausstellung einen faszinierenden Einblick in das Werk von 100 spanischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Exponate, 200 Bilder und Skulpturen, bilden die bislang größte Ausstellung des Kunstraums Gerdi Gutperle. Entsprechend schwer war es, diese große Anzahl von Kunstwerken in den Ausstellungsbereichen unterzubringen.

Vielseitige Exponate

Kunstfreunde können jedoch die gesamte Ausstellung digital über YouTube als Video in ihr Wohnzimmer holen. Natürlich fehlt hierbei die festliche Stimmung einer Vernissage. Dafür kann man aber in aller Ruhe auch viel über die einzelnen Exponate erfahren. Die digitale Zusammenfassung vermittelt besonders eindrucksvoll die Vielseitigkeit dieser 200 Exponate, die unterschiedliche Größe der Bilder und Skulpturen, die teils gegenständlich, in der Mehrzahl jedoch abstrakt gestaltet wurden. Schönheit und Gefährdung der Natur bringen drastische Farbkompositionen zum Ausdruck. Aber auch zarte Skizzen zwingen zu einer Auseinandersetzung mit diesen Bildern. Diese Vielfalt trifft auch auf die Skulpturen zu.

Der Kunstraum von Gerdi Gutperle wartet auf Besucher. © Gutperle

Natürlich hofft Gerdi Gutperle, dass die Corona-Einschränkungen bald abgebaut werden, so dass die Ausstellung frei besucht werden kann. Informationen über den digitalen Zugang auf YouTube gibt es im Kunstraum Gerdi Gutperle telefonisch unter 06204/9145 73 0 oder über E-Mail an info@kunstraum-gerdigutperle.de. H.T.