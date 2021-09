Rundenstart für Nachwuchsteams

Viernheim. Die Runde 2021/2022 beginnt an diesem Wochenende für die Fußballjunioren des TSV Amicitia. Es stehen am Samstag, 11. September, aber nur drei Partien der älteren Jahrgänge in den badischen Ligen auf dem Spielplan. Die C1-Junioren sind unter der Woche mit einem Sieg im Kreispokalwettbewerb in die Pflichtspielrunde gestartet. Durch das 2:1 ziehen die Blau-Grünen in die nächste Runde ein. Der Nachwuchs will sich nun auch in der Landesliga beweisen. Die jungen Kicker haben zum Saisonauftakt den VfB Gartenstadt im Waldstadion zu Gast, Anpfiff ist um 15 Uhr. Direkt im Anschluss (17 Uhr) wird die Verbandsliga-Runde der A-Junioren eröffnet. Wie im Vorjahr treffen die Viernheimer zum Auftakt auf den VfR Mannheim. Für die B1-Junioren steht als erstes Spiel in der Verbandsliga eine Auswärtspartie an. Um 16.30 Uhr sind die TSV-Amicitia-Fußballer zu Gast beim SV Sandhausen 2. su

