Runden Geburtstag feierlich begangen

Vierneim. Der Förderverein „Haus des Lebens“ musste in den beiden vergangenen Jahren, wie viele andere Organisationen auch, deutlich kürzer treten. Als die Beschränkungen gelockert wurden, konnte man die Aufgaben langsam wieder angehen. Zuletzt ist der Bedarf an Hilfe allerdings immer größer geworden, die Zahl der Kunden deutlich gestiegen. Trotzdem konnte die erste Vorsitzende Ellen Dewald bei der Jahreshauptversammlung ein positives Fazit ziehen. Außerdem wurde nach Beendigung der offiziellen Tagesordnung noch der 20. Geburtstag gefeiert.

In ihrem Rechenschaftsbericht konnte Ellen Dewald vortragen, dass die größte Säule des Vereins, der Kinderkleiderladen Jacke wie Hose, den Betrieb weiterführen konnte, wenn auch in reduzierter Form. Mittlerweile gibt es aber überhaupt keine Einschränkungen mehr. „Dass der Bedarf an Hilfe immer größer wird und die Kundenzahlen ständig steigen, bestärkt uns in unserer Arbeit. Der Anstieg ist in erster Linie auf die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen“, so die erste Vorsitzende weiter. Auf Anfrage konnten auch gebrauchte Möbel, Kinderbettchen, Kinderwagen und Wickelkommoden vermittelt werden.

Erstausstattung für 20 Mütter

Die Kooperation mit der Schwangerenberatung der Caritas funktioniere nach wie vor sehr gut. In einen Jahr konnten 20 hilfebedürftigen Müttern Erstlingsausstattungen übergeben werden. „Die Spendenbereitschaft für gut erhaltene Kindersachen ist nach wie vor sehr groß, weshalb Kleidung auch an Familien ohne Sozialausweis gegeben werden konnte“, lobte Dewald die Viernheimer Bürger.

Höhepunkt im Jubiläumsjahr war die Fahrt von Mitgliedern ins Münsterland. Dort wurde das von Andrea Schwarz und Schwester Ulrike zusammengestellte Programm genossen und wird sicher den Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Groß war die Wiedersehensfreude mit Schwester Silvia und Schwester Mathilde, die mehrere Jahre in Viernheim erfolgreich gewirkt haben.

Eigene Aktivitäten waren das traditionelle Sommerfest für gut 60 Kinder im Vogelpark und das Projekt „Schuldutt“, bei dem gemeinsam mit der Caritas über 50 Schulanfänger mit neuen Ranzen und Lernmaterial ausgestattet wurden.

Nach den Rechenschaftsberichten des Vorstands wurden die Amtsinhaber einstimmig entlastet, Neuwahlen standen diesmal nicht auf der Tagesordnung. Außerdem gab es einen Blick in die Zukunft. Dann sollen die Mitgliederzahlen von derzeit 140 erhöht werden. Auch das Spendenaufkommen will man verbessern. Bei aller ehrenamtlicher Tätigkeit sollen das gesellige Zusammensein und das Miteinander weiterhin gepflegt werden. JR