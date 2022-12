Run auf den Weihnachtsmarkt

Viernheim. Der Viernheimer Weihnachtsmarkt fand diesmal wieder auf dem Rovigoplatz vor der Goetheschule statt, allerdings in neuem Gewand. Auffällig war die neue Aufteilung des Bereichs, denn die Bühne stand diesmal vor dem Hallenbad. Statt der gewohnten Holzhütten waren rote Zelte aufgeschlagen worden, was nicht bei jedem Besucher Zuspruch fand. Trotzdem war das Interesse groß, denn an allen drei Tagen war der Marktplatz sehr gut gefüllt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Jahr haben sich 16 Vereine gefunden, um zusammen mit dem Organisationsteam das Projekt durchzuführen. „Im Vorfeld gab es zielgerichtete Gespräche mit allen Beteiligten. Auch was die Ausstattung und Durchführung betrifft und dass man sich auf ein Wochenende konzentriert hat“, lobte Jan Krasko vom Sport- und Freizeitbüro der Stadt das Miteinander.

Für Detlef Gläser, Präsident des Clubs der Gemütlichen (CdG), war es eine gute Entscheidung: „Wir haben diesmal sogar einen Doppelstand erhalten, konnten unser Angebot also erweitern. Es lief deutlich besser als vor Corona, die Leute fiebern solchen Veranstaltungen nach den zahlreichen Einschränkungen der vergangenen Jahre regelrecht entgegen.“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tradition Viernheimer Weihnachtsmarkt: Lichterglanz zum dritten Advent Mehr erfahren

Begehrt waren bei den Kindern der „heiße Olaf“, ein heißer Kakao mit Marshmallows, und frisch ausgebackene Waffeln, die Erwachsenen fanden an Winzer-Glühwein und Bratwürsten Gefallen.

Armin Brandt, Vorsitzender der Kutschengilde, genoss seinen Besuch ebenfalls. Im Schlepptau hatte er gleiche mehrere Mitglieder der Vereinsspitze. „Das hat einen besonderen Grund, denn CdG-Prinzessin Alina I. von Tanz und Glanz ist auch bei der Kutschengilde aktiv. Da mussten wir einfach mal vorbei schauen.“ An die Zeltstadt auf dem Rovigoplatz musste er sich allerdings erst gewöhnen: „Mir haben die Holzhäuschen besser gefallen.“

Auch würde er wieder auf den Apostelplatz zurückkehren. „Dort gibt es mehr Platz und andere Möglichkeiten. Natürlich bräuchte man dort mehr Vereine“, so Brandt weiter. Man müsste sich aber nach den Gegebenheiten richten, „und Hauptsache, es wird überhaupt etwas gemacht.“

Der Auftakt mit dem After Work Weihnachtsmarkt am Freitag war jedenfalls vielversprechend, denn obwohl der Platz großzügiger aufgeteilt war als in der Vergangenheit, konnte man sich von Zelt zu Zelt nur im Minutentakt bewegen. An den zahlreichen Stehtischen hatten sich schnell Gruppen gebildet, die Menschen dort hatten sich viel zu erzählen und schlürften genüsslich Glühwein mit und ohne Alkohol oder andere Heißgetränke. Angeboten wurden auch heiße Schokolade, Punsch, Glühbembel, heißer Aperol und für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch gab es Kartoffelsuppe, Winzersteaks, Muffins, Pommes und bei der freiwilligen Feuerwehr natürlich Feuerwürste. Ab und an mussten sich die Besucher aber in Geduld üben, wenn sich vor den Ausgaben Schlangen gebildet hatten.

Für Abwechslung sorgten das Kinderkarussell, die Eisstockbahn und die Kutschfahrten, bei denen klein und groß auf eine nächtliche Tour rund um die Fußgängerzone mitgenommen wurden. Auf der Bühne wechselten sich verschiedene Künstler ab. Dort wurde getanzt, gesungen und musiziert, meist mit weihnachtlichem Anstrich.

Viel geboten auf der Bühne

Den Auftakt machte am Freitag das Duo Count To Ten. Es folgten der Popchor der Jugendförderung, die Handspielgruppe der Goetheschule, der evangelische Posaunenchor und Holger Bläß & Friends. Der Samstag begann mit der Märchenstunde von Flitzi, weiter ging es mit dem MGV Liederkranz, einer Tanzaufführung des TSC Rot-Weiß, dem Orchester Musik 3 und den Fine Tunes. Eine Märchenstunde des Lernmobils, der Männergesangsverein 1846, die Hip-Hop-Gruppe „Young Royals“, die Jazz-Nuts der Musikschule, die Starkenburg Philharmoniker und die Band Feel bestritten am Sonntag das Programm.