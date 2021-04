Ruf als Fahrradstadt ausgebaut

Viernheim. Die Passanten in der Innenstadt bleiben neugierig stehen: Da sind 19 Fahrräder ordentlich aufgereiht auf dem Apostelplatz. Vorne die E-Bikes, dahinter die Lastenräder mit Platz für kleine Kinder oder zum Transportieren. Lange bleiben die Räder aber nicht stehen. Nach und nach werden sie von ihren Testfahrern abgeholt.

18 Viernheimer haben in den kommenden zwei Wochen die Gelegenheit, die Fahrräder auszuprobieren. „Wir wollen noch mehr Menschen dazu bewegen, in Viernheim das Rad zu nutzen, selbst wenn sie weitere Wege vor sich haben oder etwas transportieren müssen“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß die Aktion „Radfahren neu entdecken“ des Landes Hessen und der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH).

Bis zum 30. Juni läuft die Aktion noch. Interessierte Viernheimer konnten sich für die zweiwöchige Ausleihe eines E-Bikes oder Lastenrads registrieren. „Innerhalb weniger Stunden waren die Fahrräder reserviert“, sagt Klimaschutzmanagerin Myriam Buddensiek, die das Projekt für das Brundtlandbüro betreut. „Das ist doch ein eindeutiges Zeichen“, freut sich Bürgermeister Matthias Baaß über das große Interesse.

Das Land Hessen stellt für das Nahmobilitätsprojekt zusammen mit dem Vertriebspartner Goyago landesweit 160 Fahrräder zur Verfügung. 19 Bikes hat die Firma nach Viernheim geliefert: sieben E-Familien-Lastenräder, drei Transport-Lastenräder sowie acht E-Bikes und ein S-Pedelec.

Stadtverwaltung als Abnehmer

Ein E-Bike ist dauerhaft für die Stadtverwaltung gebucht, denn im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements probieren die städtischen Mitarbeitenden das Rad aus. Die anderen 18 Räder sind am Mittwoch an die ersten Tester ausgegeben worden. Nach einer kurzen Einweisung der Fachmänner in die Feinheiten der Elektromobilität drehen sie die erste Runde in der Innenstadt.

Die Viernheimer können jetzt zwei Wochen lang ihren Teil zur nachhaltigen Mobilität beitragen. Am Mittwoch, 5. Mai, geben sie die Räder wieder ab, die wenig später wieder für 14 Tage an die nächsten Radelwilligen ausgegeben werden. Das Zeitfenster zwischen Rückgabe und Ausgabe nutzen die Mitarbeiter von Goyago, um die Räder zu prüfen und gegebenenfalls wieder in Ordnung zu bringen.

Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow freut sich über die Möglichkeit des Fahrrad-Schnupperns, denn: „Viernheim kann noch mehr eine Fahrradstadt werden.“ Mit ebenen Flächen, kurzen Wegen ohne Durchgangsverkehr und weitgehend unbeeinträchtigt von schlechter Witterung habe man beste Voraussetzungen. „Es würde Autoverkehr ersparen, Abgase und Lärm reduzieren“, sagt Granzow, der zu den CO2-Emmissionen ausgerechnet hat: „Wenn jeder Einwohner täglich drei Kilometer nicht mit dem Auto, sondern mit dem Rad oder zu Fuß zurücklegt und dann noch einen weiteren Kilometer ganz einspart, ist viel gewonnen.“

