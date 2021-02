  Rücksichtsloses Verhalten auch in Biblis

Zum Artikel „Corona treibt Rollstuhlfahrer in die Enge“.

Frau Gäbler kann ich nur zu gut verstehen. Auch bei uns in Biblis wird seit Jahren auf dem Bürgersteig geparkt, auch direkt vor dem Ordnungsamt, ohne dass dies jemanden interessiert. Nicht nur Rollstuhlfahrer, auch Kinderwagen und Kinder müssen auf die Straße. In welchen Fahrschulen man dieses Verhalten lernt, ist mir ein Rätsel. Aber wehe, ein Kind, zum Beispiel mit Roller, macht einen Kratzer in das Fahrzeug.

Hier werden auch Verteilerkästen – gesichert mit Pollern, Schilder und Lampen mitten auf dem Gehweg installiert, ohne dass dies jemanden stört. Oft ist auch der Bordstein zu hoch, sodass man wieder zurück muss bis zur nächsten Abfahrtmöglichkeit. Mängelmeldungen an den Bürgermeister werden seit mindestens 30 Jahren ignoriert, seit ich diese Mängel an jeden Bürgermeister melde. Auch eine angebotene Testfahrt mit dem Rollstuhl bleibt bisher unbeantwortet.

Um vom Behindertenparkplatz der Gemeinde gegenüber dem Rathaus in das Rathaus zu kommen, hat mir das Ordnungsamt einen Brief von zweieinhalb Seiten mit einer Wegbeschreibung geschickt. Das spricht für sich. Ohne Hilfe kommt man auch nicht in die Kirche und zu anderen öffentlichen Plätzen, zum Beispiel Spielplätzen – mein Enkel ist jetzt 15, da muss ich also nicht mehr dorthin. Jeder Zugang ist gesperrt. Auch andere Behinderte dürfen nicht vergessen werden, wie zum Beispiel Sehbehinderte, die sich an den engen Durchgängen die Kleidung beschmutzen. Viele Verkehrsschilder sind mittig in Noppenplatten installiert, wohl damit man dagegen laufen kann. Wenn dann der Weg „frei“ wäre, stehen im Zentrum oft genug Werbeplakate, Hinweisschilder und Ähnliches im Weg. Technische Vorgaben zum Verlegen von Noppenplatten müssen wohl nicht berücksichtigt werden.

Blitzen und Umsatz ist halt auch viel einfacher, wobei „Parken wie gelernt“ nicht nur die Behinderungen zu einem großen Teil beseitigen würde, auch das Thema 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit wäre damit erledigt.