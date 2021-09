Rückschau auf zwei Jahre

Viernheim. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Eis- und Rollsportclubs (ERC) wurden pandemiebedingt gleich zwei Jahre abgehandelt. Im Clubraum der SG Viernheim fanden im Anschluss an die Berichte und die Entlastung des Vorstands auch gleich Neuwahlen statt, wobei es keine größeren Veränderungen gab. Den Abschluss bildeten Ehrungen langjähriger Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorsitzende Annett Koscielny erläuterte bei der Begrüßung kurz die Vorgaben. Dabei erklärte sie, dass die Versammlung 2020 nicht durchgeführt und im Jahr 2021 erst verspätet stattfinden konnte, was übrigens den vorübergehenden gesetzlichen Regelungen entspricht. Im Hinblick auf Neuwahlen bedeutet das, dass die Amtszeit des Vorstandes nicht durch Zeitablauf automatisch endet, sondern alle Verantwortlichen bis zu den Neuwahlen im Amt bleiben. In ihrem Rechenschaftsbericht bedankte sich Koscielny bei allen Trainern und Vorstandsmitgliedern für ihren tatkräftigen Einsatz und erinnerte an das in 2021 verstorbene Ehrenmitglied Werner Dattinger. In ihrem Rückblick ließ sie die Ereignisse der letzten beiden Jahre Revue passieren. 2019 begann mit dem Helferfest anlässlich der Vereinspräsentation „Belle und das Biest“ aus dem Dezember 2018. Darauf folgten die Vereinsmeisterschaft, die Teilnahme am jährlichen Familiensporttag und am Freiwilligentag bei Makerspace, wo die Vorbereitungen für „Belle und das Biest 2.0“ begannen.

Das 40-jährige Vereinsjubiläum wurde kurzerhand vorgefeiert. Im Oktober 2019 wurde der Außenbahnbelag ausgebessert und durch die Teilnahme an der Rewe-Vereinsaktion „Scheine für Vereine“ konnten eine Sitzbank und Springseile angeschafft werden.

Höhepunkt war die erstmalige Wiederholung der Vereinspräsentation „Belle und das Biest“ in der AvH-Sporthalle. Durch die Aktion „Herzenswünsche“ der Sparkassenstiftung konnte eine „Unkraut Biene“ angeschafft werden, mit der das Unkraut zwischen den Pflastersteinen rund um die Außenbahn entfernt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von der Stadtverwaltung gab es Informationen, dass es eine Teilneufassung des Bebauungsplans für das „Sport- & Erholungsgebiet West“ geben wird. Im Juni 2021 wurde der neue Entwurf bekannt, in dem eine Überdachung der Rollschuhbahn, eine Fläche für ein Vereinsheim und der Bau einer neuen Freilufthalle (unabhängig vom Verein) berücksichtigt wurden. Künftig werden sich Christian Wolf und Klaus Koscielny für die Instandhaltung der Außenbahn kümmern.

Im Bericht der Abteilung Rollkunstlauf für die Sportjahre 2019 und 2020 wurde an zahlreiche Wettkämpfe erinnert. Besonders hervorzuheben war, dass sich Selina Braun für einen internationalen Wettbewerb in Italien qualifizieren konnte und dort Zweite wurde. Bei der Deutschen Meisterschaft waren ERC-Läuferinnen mit der überregionalen Showgruppe „Skate Machines“ erfolgreich. In den Kassenberichten 2019 und 2020 wurden einzelne Posten hervorgehoben. „Wir blieben mit dem Umsatz aber unter der Steuergrenze, es fielen also keine Umsatz- oder Gewerbesteuern an“, so die Kassenwartin Carmen Bernauer. Lob gab es von den Kassenprüferinnen Anja Stalla und Nicole Jeckstadt, die auch die Entlastung des Vorstands empfahlen.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzende Annett Koscielny und ihre Stellvertreterin Heike Braun sowie Kassenwartin Carmen Bernauer wurden in ihrem Amt ebenso bestätigt wie Sportwartin Lisa Bernauer und Jugendwartin Julia Hahn.

Neue Schriftführerin wurde Nicole Jeckstadt. Marta Majerska-Klaus und Anja Stalla wurden als Beisitzerinnen gewählt. Ebenfalls neu sind Alexandra Lang und Volker Irrgang als Rechnungsprüfer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3