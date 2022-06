Rückkehr nach 50 Jahren

Viernheim. „Das Gebäude an sich hat sich auf den ersten Blick nicht groß verändert“, stellen die Abiturienten an ihrer ehemaligen Schule fest. Sie müssen aber ergänzen: „So bunt bemalt war die Schule zu unserer Zeit nicht...“ Die Albertus-Magnus-Schule (AMS) hat sich seit dem Abitur 1972 gewaltig verändert, davon überzeugen sich die ehemaligen Schüler, die sich zum 50-jährigen Abitur wieder in Viernheim getroffen haben.

Schulleiterin Ursula Kubera freut sich über 20 Abiturienten, die nach 50 Jahren einen Blick in die alte Schule werfen wollten. „Die Kapelle ist noch an der gleichen Stelle wie früher, aber die werden Sie so nicht wieder erkennen“, nimmt die Schulleiterin die Gäste mit auf einen Rundgang durch das Gymnasium und informierte die ehemaligen AMSeln zur aktuellen Situation der Schule, zu den Schüler- und Lehrerzahlen und zu den Herausforderungen der heutigen Zeit.

Die Herausforderungen und Umstände von 1972 kennt ein damaliger Klassenlehrer gut: Wolfgang Seufert lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit seinen ehemaligen Schülern an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Und einer der Absolventen kann sich sogar an etwas Besonderes erinnern: „Ich war der 1000. Schüler, der sein Abitur an der AMS gemacht hat.“

Brigitte Bonfert vom Organisationsteam berichtet: „Wir waren damals rund 60 Schüler in drei Klassen, eine Latein-Klasse, eine Französisch-Klasse und die Mathe-Klasse“. Ein Drittel des Abitur-Jahrgangs kommt nun in der Schule zusammen, nochmal so viele stoßen zum geselligen Teil der Abitur-Feier dazu. Nach einer Stärkung im „Café Rall“ geht es für den goldenen Abiturjahrgang ins Restaurant des Tennisclubs. „Die meisten Abiturienten kommen aus allen Teilen Deutschlands angereist, aber auch jemand aus Frankreich“, erzählt Brigitte Bonfert.

Die Jahrgangsangehörigen, die mittlerweile in den USA oder in Hongkong leben, haben es diesmal nicht zum Abitur-Treffen geschafft. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal, wenn sich die 72er-Abiturienten wieder treffen und gemeinsam in Erinnerung an ihre Schulzeit in der Viernheimer AMS denken. su