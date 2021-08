Rückkehr eines echten Klassikers

Viernheim. Mit Vorfreude und einer gehörigen Portion Optimismus blicken die Handballer des TSV Amicitia Viernheim dem traditionsreichen Osada-Cup entgegen. Nachdem das Turnier der Südhessen im vergangenen Jahr kurzfristig wegen der Corona-Auflagen ausfiel, ist die 23. Auflage nun gesichert. Am Freitag um 18 Uhr ertönt der erste Anpfiff, wenn sich in der Waldsporthalle der TSV Birkenau und die SG Heddesheim gegenüber stehen. Das Finale ist für Sonntagabend ab 18.45 Uhr terminiert.

„Wir wollen uns nach langer Zeit endlich mal wieder unserem eigenen Publikum präsentieren“, erklärt TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller. Dabei ist dem erfahrenen Coach durchaus bewusst, dass sein Badenliga-Team ebenso wie Klassenkonkurrent SG Heddesheim zu den Außenseiter gehören und wohl die beiden Drittligisten HSG Hanau und SG Friesenheim-Hochdorf wohl den Titel im Achterfeld unter sich ausmachen werden. „Die beiden Drittligisten sind die Top-Favoriten“, betont auch der Sportliche Leiter der Viernheimer, Ralf Schaal. Die neugegründete Spielgemeinschaft aus Friesenheim und Hochdorf kommt zudem mit der Empfehlung, am vergangenen Wochenende den „Löwen-Cup“ der SG Heddesheim gewonnen zu haben. Auch die Viernheimer waren dort am Ball und haben sich sehr teuer verkauft. „Da lief in den drei Spielen gegen die Drittligisten vieles schon richtig gut. Daran wollen wir jetzt beim Osada-Cup anknüpfen. Natürlich will man zu Hause eine engagierte Vorstellung zeigen, auch wenn es bis zum Rundenstart am 3. Oktober noch eine lange Zeit ist“, so Müller, der wohl auf seine derzeitige Bestbesetzung zurückgreifen kann. „Aber überbewerten sollte man das Turnier auch nicht. Es ist nun mal die Vorbereitung. Wichtig ist, dass wir Schritt für Schritt unsere Leistung verbessern und auch ohne Verletzungen bleiben.“

3-G-Regel gilt für Zuschauer

Kurzfristig ins Teilnehmerfeld gerutscht ist erstmals der Oberligist HSG Eckbachtal, nachdem der TV Friedrichsfeld urlaubsbedingt keine spielfähige Mannschaft zusammen bekam. „Das ist sicherlich auch dem nach hinten verschobenen Saisonstart geschuldet. Dadurch wurden viele Vorbereitungs- und Urlaubspläne noch einmal durcheinander gewürfelt“, macht Ralf Schaal den Friedrichsfeldern keinen Vorwurf. Die Oberligisten HSG Worms, VTV Mundenheim und TSV Birkenau komplettieren das Teilnehmerfeld.

Die Planungen für den Osada-Cup gestalteten sich aufwendiger und schwieriger als in der Vergangenheit, aber die Handball-Abteilung hat diese Herausforderung angenommen und obwohl es die erste Veranstaltung seit eineinhalb Jahren sein wird, standen gleich wieder die Helfer parat und alle Aufgaben konnten schnell verteilt werden. „Da hatten wir im Vorfeld schon etwas Bedenken, aber das lief ausgesprochen gut“, macht Schaal seinen Handballern ein großes Kompliment. Jetzt hofft man beim TSV Amicitia natürlich auch auf regen Zuschauerzuspruch. Wer die 3-G-Regel erfüllt (getestet, geimpft oder genesen), hat Zutritt zur Sporthalle und dem kleinen aber feinen Biergarten vor der Waldsporthalle. In der Halle sowie am Einlass und an den Kassen herrscht Maskenpflicht, am Sitzplatz nicht.

„Wir wollen – ebenso wie schon die Heddesheimer am vergangenen Wochenende – zeigen, dass man mit der entsprechenden Vorbereitung unseren Handballsport in einem sicheren Rahmen praktizieren und und den Zuschauern präsentieren kann“, erklärt Schaal. „Schließlich geht es auch darum zu zeigen, dass ein regulärer Spielbetrieb in der Runde möglich sein wird – und davon gehen wir ganz fest aus“, so der Sportliche Leiter. me