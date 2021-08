Rotary Club begrüßt neue Mitglieder

Viernheim. Der Rotary Club Viernheim hatte einmal mehr seine Mitglieder und deren Partner zu einem Treffen in Präsenz eingeladen. Das „Abendmeeting“ fand diesmal aber nicht auf Gut Neuzenhof statt, sondern musste wegen eines internationalen Golfturniers in Heddesheim kurzfristig in den Biergarten von Werner’s Vernemer Stubb im Bowling-Center verlegt werden. Aber auch dort lässt es sich trefflich feiern.

Grund zur Freude lieferte dabei die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern, die sich jetzt ebenfalls dem Grundsatz „Service above self!“, also „Selbstlos dienen!“, verschrieben haben. Für Tahir Kolay war das kurze Aufnahmeritual eine seiner ersten Amtshandlungen nach der Wahl zum Präsidenten.

„Ich habe in der Broschüre ,Rotary Wissen’ gelesen, dass von jedem Club erwartet wird, zur Stärkung der Organisation durch die Gewinnung neuer Mitglieder beizutragen. Unserem Past-Präsidenten Uwe Nitzinger war das leider nicht vergönnt. Nun können wir aber wieder, und wir haben auch“, vermeldete Kolay erste Erfolge.

Im Vorfeld wurden die Kandidaten intensiv mit den Zielen von Rotary – Pflege der Freundschaft, Anerkennung ethischer Grundsätze, verantwortungsbewusstes Handeln und Pflege der Völkerverständigung – vertraut gemacht sowie der Vier-Fragen-Probe (ist es wahr, fair für alle, fördert Freundschaft sowie zum Wohl aller Beteiligten) konfrontiert.

„Ich freue mich, dass zwei neue Freunde unseren Grundsatz akzeptieren und im Rotary Club dienen möchten. Herzlich willkommen Ben Harder und Thomas Lauth. Ich kenne Euch schon ein paar Tage, Ihr passt mit Eurer Herzlichkeit und Eurem Charakter sehr gut in diesen Club“, so Kolay weiter. Als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit wurde je eine Rotary-Anstecknadel überreicht.

Der Viernheimer Club hat zuletzt auch an die Opfer der Flutkatastrophe gedacht ist und durch die Überweisung von 5000 Euro dem Spendenaufruf von Rotary Deutschland gefolgt. Beim Blick in die Zukunft wurde die Präsidentenreise nach Istanbul angesprochen. Hierzu seien viele Anfragen eingegangen, in denen großes Interesse bekundet wurde. Wegen diese großen Resonanz wurde beschlossen, die Reisepläne voranzutreiben. Clubmeister Dieter Kies wird hierzu noch eine Mail versenden. JR