Rommel stellt Nachtlicht auf

Viernheim. Sängerin Christina Rommel und ihre Band gastieren am Donnerstag, 20. November, um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche Viernheim. Sie sind zu Gast mit ihrem Programm „Nachtlicht – Songs für einen Winterabend“. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Lions Club Viernheim.

Die Unicef-Repräsentantin und frisch gekürte Trägerin der thüringischen Kulturnadel bietet bei ihren Konzerten wunderschöne Lieder dar, deren Texte gefühlvoll die Atmosphäre eines Winterabends im Kerzenlicht oder am Kamin einfangen. Christina Rommel hat sich in den zurückliegenden Jahren einen Namen gemacht als Live-Künstlerin in der deutschen Rock-Szene und ist bekannt für ganz besondere Konzertorte, spielte sie doch bereits an Orten wie dem UN-Hauptquartier in New York oder der Porte de Versailles in Paris.

Besondere Orte im Blick

Christina Rommel kommt nach Viernheim. © Krichengemeinde

Die Musikerin ist zugleich Frontfrau ihrer Band, Songschreiberin, Erfinderin der „Besonderen Orte Tour“, Band- Managerin und Label-Chefin. Mit ihren Schokoladenkonzerten erfand sie ein einzigartiges Showkonzept.

Bereits mit zwölf Jahren schrieb sie ihre ersten eigenen Songs. In 60 Folgen der ARD-Sendung „Geheimtipp – besondere Musik an besonderen Orten“ und in ihrer eigenen Samstags-Frühstück-Radioshow bei „Landeswelle Thüringen“ plaudert Christina Rommel mit Musikerkollegen der deutschen Musiklandschaft. Mit der Auferstehungskirche Viernheim hat Christina Rommel nun einen weiteren besonderen Konzertort gefunden.

Tickets kosten 25 Euro

Die Tickets für das Konzert kosten 25 Euro und sind erhältlich im Café Rall und im Weltladen Viernheim sowie im Gemeindebüro der Auferstehungsgemeinde. Telefonisch können die Karten auch beim Lions-Präsidenten Pfarrer Markus Eichler unter der Nummer 06204/98 67 950 reserviert werden. Im Ticketpreis ist außerdem einer der begehrten Lions-Adventskalender enthalten, der am Konzertabend ausgehändigt werden wird. red