Romane und DVDs zu geringen Preisen

Viernheim. . Bücher zu Schnäppchenpreisen bietet die Stadtbibliothek allen Literaturfreunden bei ihrem aktuellen Sommerflohmarkt. Laut einer Pressemitteilung gibt es bis Ende August im Foyer eine große Auswahl an Romanen, Sachbüchern sowie DVDs. Darüber hinaus lädt die Bücherei die Viernheimer ein, die Neuerscheinungen in den Bücherregalen zu entdecken und sich mit Lesestoff für die Ferien einzudecken. Geöffnet ist die städtische Einrichtung am Satonévri-Platz dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. red

