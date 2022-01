Die Volkshochschule bietet neue Literatur-Kurse an: Am Mittwoch, 16. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, informiert die freie Lektorin Hannah Brosch über Möglichkeiten, den eigenen Roman oder das eigene Sachbuch einer Leserschaft zugänglich zu machen. Sie erklärt, wie Autorinnen und Autoren auf dem Weg zur Veröffentlichung am besten vorgehen und gibt Tipps, wie sich Anfängerfehler vermeiden lassen.

