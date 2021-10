Rollenbilder im Wandel der Zeit

Viernheim. Das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim lädt zu einem Online-Vortrag zum Thema „Historische Entwicklung der Rollenbilder“ ein. Er findet am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr als Online-Angebot statt. Referentin Susanne Maier (Bild) von der Hochschule Ludwigsburg geht dabei auf die Geschichte von weiblichen und männlichen Rollenbildern vergangener Zeiten ein.

„Als Jugendliche habe ich mich oft gefragt, würde es Krieg geben, wenn Frauen die Entscheidungshoheit hätten?“, fragt sich die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich. Wie Studien zeigen, war das in der Geschichte der Menschheit nicht so. Zumindest wurden Kriege in Ländern, die von Königinnen regiert wurden, sogar häufiger geführt als in Ländern mit einem König. Aber sind die Ergebnisse auf heute übertragbar?

© Susanne Maier

Im Vortrag werden diese und andere Fragen beleuchtet: Warum haben sich unterschiedliche Vorstellungen über Geschlechterrollen entwickelt? Welchen Einfluss haben die vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen oder Religionen? Welche Wirkungen hatten die ersten Frauenbewegungen bis zu den feministischen Bewegungen in den 1960er bis 1980er Jahren? Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf die heute in westlichen Nationen vorherrschenden Rollenbilder? Und was machen wir heute mit mehr als zwei Geschlechtern?

Für Deutschen Frauenrat aktiv

Susanne Maier hat Geschichts- und Sprachwissenschaften in Freiburg und Erlangen studiert und ist Referentin für Gleichstellung und Chancengleichheit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Sie befasst sich als Sprecherin mit den Themen Vereinbarkeit, Equal Care und Mental Load und arbeitete an den Forderungen zum „New Deal for Gender Equality“, UN Women, mit. 2021 wurde sie in den Fachausschuss „Raus aus der Armut – Teilhabe für Frauen sichern“ des Deutschen Frauenrats berufen.

Interessierte können am kostenlosen Online-Vortrag via Internet unter https://viernheim.webex.com mit der Meeting-Kennnummer (Zugriffscode) 175 373 6214 und dem Passwort MMx96kWs68M teilnehmen. Ebenso ist eine Teilnahme per Telefon oder Smartphone unter der Nummer +49 619 6781 9736 und dem Zugangscode 1753736214## möglich. red