Gitarre, Bass und Schlagzeug, manchmal auch noch Keyboard oder ein Blasinstrument: So sind die meisten Bands heutzutage besetzt. Dennoch gibt es immer wieder Ausnahmen, so wie beim Konzert am Samstag in der Viernheimer Kulturscheune.

Dort war mit Harfe, Schlagzeug und Stimme eine außergewöhnliche Formation zu bestaunen. Fabienne Partsch, Walter „Kippe“ Helbig und Megan Hill hatten sich

...