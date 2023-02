Roboter Jeeves verwöhnt die Gäste

Die Tür des Fahrstuhls im Viernheimer Pear-Hotel geht auf, und Jeeves rollt geräuschlos heraus. Dann fährt er zum Zimmer, anklopfen kann der Serviceroboter nicht, er meldet sich per Telefonanruf an. Danach kann sich der Gast an der rollenden Minibar bedienen, und das am Tag und in der Nacht. Dieses außergewöhnliche Angebot ist gefragt, vor allem nachts, wenn die Mitarbeiter nicht im Hotel

...