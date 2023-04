Risiko der Geflügelpest minimieren

Bergstraße. Bei einem Wanderfalken im Wormser Stadtgebiet wurde am 23. März ein Fall von Geflügelpest beziehungsweise Vogelgrippe nachgewiesen – genauer gesagt: die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI), Subtyp H5N1, wie die Fachleute sagen. Bereits seit einigen Wochen wird in Rheinland-Pfalz, besonders entlang des Rheins, die hoch ansteckende Geflügelpest in toten Wildvögeln festgestellt. Damit ist bestätigt, dass das Geflügelpestvirus aktuell in der umliegenden Wildvogelpopulation zirkuliert, heißt es in diesem Zusammenhang in einer Mitteilung des Kreises Bergstraße.

Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel verweist das Veterinäramt auf die Pflicht der Geflügelhalter im Kreis, Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Grundsätzlich sei die Errichtung effektiver physischer Barrieren zwischen den Habitaten von wilden Wasservögeln und den Geflügelhaltungen wesentlich. Die Aufstallung von Geflügel – also das Halten in festen Ställen – und weitere Biosicherheitsmaßnahmen minimieren das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln.

Berücksichtigt werden müssen zudem indirekte Eintragswege wie kontaminiertes Futter, Wasser oder verunreinigte Einstreu und Gegenstände (zum Beispiel Schuhwerk, Schubkarren, Fahrzeuge).

Alle Geflügelhalter im Kreis Bergstraße, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel unverzüglich beim Veterinäramt des Kreises anzuzeigen. „Hierzu zählen auch Kleinst- und Hobbyhaltungen“, betont die Verwaltung. Zusätzlich sind die Tierhalter verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Veterinäramt in Verbindung zu setzen, wenn sie Krankheitserscheinungen oder unklare Todesfälle in ihrer Geflügelhaltung feststellen.

„Die derzeitige Geflügelpestsituation stellt jedoch aktuell keine Gefährdung für die Bevölkerung dar. Beim Einsatz adäquater Schutzmaßnahmen sind Übertragungen auf den Menschen unwahrscheinlich“, wird in der Mitteilung des Kreises betont. Der ungeschützte Kontakt mit kranken, krankheitsverdächtigen oder verendeten Wildvögeln sollte aber vermieden werden. Für den Fall eines Kontaktes mit kranken oder toten Vögeln oder mit Vogelkot genüge ein gründliches Waschen der Hände mit warmem Wasser und Seife. Zudem wird empfohlen, grundsätzlich die Hygieneregeln im Umgang mit und bei der Zubereitung von rohem Geflügelfleisch und Geflügelfleischprodukten zu beachten. Geflügelspeisen sollten gründlich durchgegart werden. red