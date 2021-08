Ringerinnen feiern Olympiasieg

Viernheim. Die Freude im Lager der deutschen Ringer war riesig, als sich Aline Rotter-Focken bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Freistil sicherte. Im Finale der Klasse bis 74 Kilogramm besiegte sie die favorisierte Amerikanerin Adeline Gray. Es war der erste Olympiasieg einer deutschen Ringerin seit Einführung der Wettbewerbe für Frauen im Jahr 2004. Natürlich wurde auch in Viernheim gejubelt, denn beim Stemm- und Ringclub (SRC) wird die traditionsreiche Sportart auch bei Mädchen und Frauen intensiv gefördert. Nachwuchstalent Xenia Paul erreichte gerade Platz drei bei den deutschen Meisterschaften der Juniorinnen.

Das Geschehen in Tokio hat sie natürlich ganz genau verfolgt und die Daumen gedrückt. „Das war ja auch außergewöhnlich für eine deutsche Ringerin“, betonte die Sportlerin. Wie viele andere Talente hat auch sie die Olympiasiegerin schon länger als Vorbild. Schließlich habe diese „in ihrer Karriere schon viel erreicht“. Xenia Paul bezeichnet die Teilnahme an Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften als persönliches Ziel. Dafür trainiert sie oft acht Stunden in der Woche, entweder beim SRC in Viernheim oder den Stützpunkten in Schriesheim, Heidelberg und Freiburg.

Mädchenteam am Start

Die Sportlerinnen des SRC starten nicht nur bei Meisterschaften, ein Mädchenteam ist auch im Rundenbetrieb vertreten, berichtet Vorsitzender Peter Neuß. „Bei uns gibt es schon seit längerer Zeit die SRC-Ladies, die sich diesen Namen bewusst gegeben haben. So wollen sie sich vom vermeintlichen Männersport Ringen abheben. Durch den Gewinn der Goldmedaille in Tokio ist die Sportart sicher wieder mehr ins Blickfeld geraten und hat gezeigt, dass Ringen auch für Mädchen und Frauen ein toller Sport ist“, betont Neuß.

Ob dieser Erfolg auch Auswirkungen auf die eigene Nachwuchsarbeit habe könnte, möchte der Vorsitzende noch nicht prognostizieren. „Es wäre natürlich erfreulich, denn gerade durch Corona und das Trainingsverbot sowie die fehlenden Wettkämpfe sind uns doch einige Kinder verloren gegangen. Die Kurse für die Bambini sind allerdings weiterhin sehr gut besucht.“ Der SRC, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, bleibt auch als Ausrichter von Meisterschaften weiter aktiv. Nachdem er zuletzt die deutschen Titelkämpfe der weiblichen Jugend wegen der unsicheren Hallensituation zurückgeben musste, will sich der Verein künftig wieder für Veranstaltungen bewerben.

Bei den deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Rimbach war Xenia Paul in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm am Start und erkämpfte sich schließlich die Bronze-Medaille. Im ersten Kampf musste sich die Viernheimerin allerdings der Lokalmatadorin Lisa Eckert geschlagen geben. Anschließend folgten überzeugende Siege gegen Dana Baumbach (Pfalz) und Darja Prieb (Bayern). Im abschließenden Kampf gegen die deutsche Meisterin Michelle Schnapp (Brandenburg) gab es eine 0:3-Niederlage. Nach Bronze 2018 und Gold 2019 bei der weiblichen Jugend konnte sich Xenia Paul somit auch bei den Juniorinnen eine Medaille sichern.

Das Ringen stand zwischenzeitlich sogar als olympische Disziplin auf der Kippe. Nach einer Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vor acht Jahren sollte die traditionsreiche Sportart für die gerade stattfindenden Spiele in Japan aus dem Programm genommen werden. Nach zahlreichen internationalen Protesten wurde die Entscheidung aber wieder zurückgenommen.