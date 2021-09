Ringer haben im Derby das Nachsehen

Viernheim. Die Erwartungen auf den Start in der Ringer-Bundesliga Südost waren bei den Verantwortlichen, Sportlern und Zuschauern mindestens genau so groß wie die Vorfreude. Zum Saisonstart kam es gleich zum Derby gegen die RKG Reilingen/Hockenheim, und das auch noch in der heimischen Waldsporthalle. Am Ende waren aber viele enttäuschte Gesichter auf Viernheimer Seite zu sehen, denn die Gäste holten mit dem 15:10-Sieg die Punkte.

Die Entscheidung fiel im vorletzten Kampf. Dort holte Gästeringer Alan Golmohammadi in der Klasse bis 75 Kilogramm A Freistil gegen Arkadiusz Böhm mit seinem 6:0-Erfolg zwei fehlende Punkte. Zum Abschluss konnte SRC-Neuzugang Vasile Alexandru Dosoftei in der Klasse 75 Kilogramm B Griechisch-Römisch gegen Alexander Zentgraf einen 10:0-Punktsieg einfahren. Dafür gab es drei Zähler, die aber nur noch eine Ergebniskosmetik bedeuteten.

Sporthalle zur Hälfte besetzt

Ergebnisse 57 Kilo Freistil: Vasyl Ilnytskyi – Halil Gökdeniz 13:9 Punktsieg/2 Punkte 130 Kilo Gr.-römisch: Constantin Hutuleac -Süleyman Demirci 0:8 Punktsieg/3 Punkte 61 Kilo Gr.-römisch: Mirko Hilkert – Philipp Pfahler 16:0 technische Überlegenheit/4 Punkte 98 Kilo Freistil: Sebastian Schmidt – Joshua Morodion 0:16 techn. Überlegenheit/4 Punkte 66 Kilo Freistil: Krystian Krupinski – Igor Chichioi 6:13 Punktsieg/2 Punkte 86 Kilo Gr.-römisch: Julian Scheuer – Jan Fischer 1:4 Punktsieg/2 Punkte 71 Kilo Gr.-römisch: Pascal Hilkert – Robin Laier 4:2 Punktsieg/1 Punkt 80 Kilo Freistil: Matthias Schmidt – Ender Coskun 2:5 Punktsieg/2 Punkte 75 Kilo A Freistil: Arkadiusz Böhm – Alan Golmohammadi 0:6 Punktsieg/2 Punkte 75 Kilo B Gr. Römisch: Vasile Alexandru Dosoftei – Alexander Zentgraf 10:0 Punktsieg/3 Punkte

Trotz der Niederlage boten die Sportler den über 600 Zuschauern einen spannenden Abend. Gleich acht von zehn Kämpfen gingen über die volle Distanz. Am eiligsten hatte es Mirko Hilkert, der in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im griechisch-römischen Stil gegen Philipp Pfahler nach 1:08 Minuten und einer 16:0-Führung wegen technischer Überlegenheit schon wieder die Matte verlassen konnte.

Schon eine halbe Stunde vor dem Kampf hatte Hallensprecher und Discjockey Francesco Limonciello die Ringer aus beiden Lagern beim Aufwärmen mit den nötigen Rhythmen versorgt. Die Stimmung wollte später aber nicht so recht auf die – wegen Corona-Vorgaben – halb besetzten Ränge überspringen. Da machten sich die knapp 100 Gästefans lauter bemerkbar.

Im Vorfeld hatten die SRC-Verantwortlichen noch einen entspannten Eindruck gemacht und Zuversicht ausgestrahlt. Trainer Michael Böh plauderte locker mit den Gästeringern und deren Übungsleitern. Man kennt sich. Peter Neuß, Vorsitzender des SRC, spürte zwar ein leichtes Kribbeln, konnte aber das Ende nicht abwarten. „Erst war ich froh, dass es endlich los geht. Jetzt bin ich froh, wenn es vorbei ist“, verriet Neuß kurz vor dem ersten Kampf. Dem sportlichen Leiter Sascha Niebler war die Anspannung deutlich anzusehen. Aber auch er dürfte nach der Bundesligapremiere trotz Niederlage zufrieden durchgeatmet haben. Im Internet ist der gesamte Kampf unter sportdeutschland.de noch zu sehen.

Der zweite Bundesligakampf findet am 29. September wieder in der Waldsporthalle statt: Zu Gast ist der SV Johannis Nürnberg, der seinen ersten Kampf gegen Wacker Burghausen mit 8:19 verloren hat.