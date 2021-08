Ringer freuen sich auf Bundesliga

Viernheim. Mit einer Verspätung von 15 Monaten konnte nun der Stemm- und Ringclub (SRC) 1896 Viernheim seine Jahreshauptversammlung abhalten. Im Biergarten der Zeppelinstube war genug Platz für die Mitglieder, um die Hygienevorschriften einhalten zu können. Wichtigste Tagesordnungspunkte waren die Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison sowie die Vorstandswahlen. Vereinsvorsitzender Peter Neuß (Bild) wurde dabei von den Mitgliedern im Amt bestätigt.

Corona-bedingt warteten die Vereinsverantwortlichen mit der Einladung bis zu einem Zeitpunkt, an dem eine Präsenzveranstaltung überhaupt möglich war. Die Themen wurden auf das Notwendigste reduziert. Da die Versammlung im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, verlas der geschäftsführende Vorstand gleich zwei Jahresberichte. „Während der Rückblick auf das erfolgreiche Jahr 2019 mit vielen sportlichen Höhepunkten und dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bundesliga noch umfangreich war, merkte man dem Bericht für 2020 an, dass ab dem Frühjahr auch beim SRC Viernheim das Vereinsleben nahezu stillstand“, merkte SRC-Chef Peter Neuß an.

Nach der Entlastung des Vorstands sprachen sich die Mitglieder einstimmig für einige erforderliche Satzungsänderungen aus. Bei den anstehenden Wahlen, die Ehrenvorstand Jürgen Schneider als Wahlleiter einleitete, wurden Peter Neuß (Vorstandsvorsitzender), Dennis Gleißner (Vorstand Geschäftswesen), Sascha Niebler (Sportvorstand) und Regina Schneider (Finanzvorstand) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurden Timo Schmitt (Technischer Leiter), Celine Lagon, Nicole Lagon und Markus Zimmermann (jeweils Beisitzer) und Francesco Limonciello (Marketing Team) gewählt.

Video zur Vereinsgeschichte

Danach gab es noch den Ausblick auf die kommenden Monate. So wird es am Mittwoch, 18. August, dem Gründungstag des SRC Viernheim, anlässlich des 125-jährigen Jubiläums eine Youtube-Sendung geben. Der Film soll die Zuschauer mitnehmen auf eine Zeitreise in die Vereinsgeschichte.

Im September wird der SRC dann in der ersten Bundesliga starten. Beim ersten Heimkampf am Samstag, 11. September, steht gleich das Derby gegen RKG Reilingen/Hockenheim an. Die Planungen für diese Runde laufen bereits auf Hochtouren, teilte der Vereinsvorstand mit. JR (Bild: sandra Usler)