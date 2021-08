Richard Hoock nun an der Tabellenspitze

Viernheim. Am zweiten von vier Wertungsflügen der Jungtiereise hat das Spitzenduo die Plätze getauscht. Mit Richard Hoock führt nun das bis hierhin schnellere Team der Jungtierreise.

Mit 66,7 Prozent, was 18 Preisen bei 27 gesetzten Tauben entspricht, unterstreicht Rudolf Stolle die Topform seiner Jungtauben, was ihm aktuell Platz vier in der Meisterschaftstabelle einbringt. Richard Hoock kann mit acht der ersten zehn Tauben, darunter auch die drei schnellsten, die Tabellenführung für sich beanspruchen. Werner Kadel rutscht auf Rang zwei vor der Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax.

Anspruchsvolle Touren

Die Zahl der Züchter mit voller Preiszahl hat sich nach zwei anspruchsvollen Flügen auf sieben reduziert. Vom 122 Kilometer entfernten Saverne waren am vergangenen Samstag 19 Züchter mit 802 Tauben an den Start gegangen.

Ergebnisse RV Jungtiermeister:

Rang 1 Hoock, Richard 1090 Kilometer/926,99 As-Punkte/10 Preise; 2 Kadel, Werner 1090/826,99/10; 3 Sax, Klaus und Christa 1090/748,30/10; 4 Stolle, Rudolf 1090/595,15/10; 5 Viorel, Zinveliu 1090/521,57/10; 6 Lamberth, Werner 1090/486,12/10; 7 Dewald, Erich 1090/398,17/10; 8 Kaliczok, Maximilian 994/363,90/9; 9 Hoock, Jürgen 898/503,86/8; 10 Herrmann, Heinz 802/479,67/7; 11 Kielmann, Louis 802/433,82/7; 12 Helfrich, Rich, 802/264,54/7; 13 Lange, Dieter 776/342,61/7; 14 Zimmermann H. und M. 776/276,44/7; 15 SG. Bugert+Mai 724/192,28/7; 16 SG. Helfrich+Ditsch 532/105,06/5; 17; Team Hartmann 506/147,42/5; 18 König, Dieter 480/178,95/5; 19 Mäurer/Possinger 340/87,48/3; 20 Usner, Walter 288/156,97/3. red