Richard Hoock ist Alttaubenmeister

Viernheim. Auxerre war der Startort des letzten Fluges, der die Alttaubenmeisterschaft entschied. Dieser wurde im Rahmen der Fluggemeinschaft ausgetragen. Viele Züchter hatten beschlossen, ihre Tauben vorzeitig in die Sommerpause zu schicken, so konkurrierten nur noch fünf Züchter. Richard Hoock sicherte sich mit knapp 2000 Reiskilometern Vorsprung den ersten Platz. Ihm gehört auch die erste Viernheimer Taube des Fluges. Auf Platz zwei konnte sich die Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax behaupten, obwohl sie am letzten Flug nicht mehr teilnahm. Richard Helfrich sicherte sich Platz drei. Nach 14 Preisflügen steht ein Meister fest, der früh führte und nie ernsthaft in Gefahr zu bringen war. Ende August steht nun noch der Jungflug an. red

