Richard Hoock führt nach neun Flügen

Viernheim. In den vergangenen Wochen fanden wieder Meisterschaftswertungsflüge für die Alttaubenmeisterschaft statt. Am ersten Start von Saverne (125 Kilometer) nahmen 27 Züchter mit 981 Tauben teil. Werner Lamberth erreichte dabei das beste prozentuale Ergebnis. Der zweite Flug wurde von Nomeny (184 Kilometer) gestartet. Die Schlaggemeinschaft Sax und Sanseverino konnte neben den ersten drei Tauben auch das beste prozentuale Ergebnis erzielen.

AdUnit urban-intext1

Der dritte Flug war 200 Kilometer land und ging von Toul los. Die ersten beiden Tauben gehören Richard Helfrich. Dann wurde an zwei Wochenenden vom 281 Kilometer entfernten St. Dizier gestartet. Dieter Lange konnte auf beiden Flügen das beste prozentuale Ergebnis erreichen. Über 300 Kilometer entfernt liegt Arcis-sur-Aube, das ebenfalls zweimal hintereinander angesteuert wurde.

Mit 414 Kilometern musste von Auxerre die größte Entfernung zurückgelegt werden. Heinz Herrmann hatte die erste Taube vor Richard Helfrich. Bei dem Start wurden auch die Bronzemedaillen ausgeflogen. Die beiden Medaillen gingen an die Schlaggemeinschaft Sax und Sanseverino sowie die Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax. Vergangenes Wochenende wurden die Tauben erneut in St. Dizier aufgelassen. Richard Helfich gehört die erste Taube vor der Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax. In der Meisterschaftswertung führt aktuell Richard Hoock vor der Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax und Werner Lamberth. Weitere fünf Flüge werden folgen, so dass die Meisterschaft weiterhin offen bleibt. Von den anfänglich 27 Züchtern sind noch 21 im Rennen. red