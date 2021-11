Rhein-Neckar-Metropolitans starten in die Relegation

Viernheim. Weil die Oberliga-Herren spielfrei sind, richtet sich das Augenmerk der Basketballer ganz auf die Damen und die Jugendbundesliga-Mannschaft.

Die Damen sind am Samstag, 20. November, um 16 Uhr bei der TSG Ziegelhausen in der Favoritenrolle. Die Viernheimerinnen haben zwei ihrer drei Spiele gewonnen, während die Gastgeberinnen erst einen Sieg auf dem Konto haben. In der Oberliga kommt es am Samstag um 14 Uhr bei der U18 zum Derby beim USC Heidelberg. Wenn die BG Viernheim-Weinheim diese Partie gewinnt, hat sie Chancen auf eine Teilnahme an der Baden-Württemberg-Meisterschaft im Frühjahr.

Das zweite Duell der beiden Vereine steigt am Sonntag in der Sporthalle der Albertus-Magnus-Schule, da empfängt die U14 den USC. Die U16 hat um 15 Uhr dann die SG Mannheim zu Gast. Spannenderweise spielen die drei Vereine in der gleichen Altersklasse in der Jugendbundesliga.

Für die Rhein-Neckar-Metropolitans startet am Sonntag um 12 Uhr die Relegationsrunde. Erster Gegner ist Ahorn Camp BIS Baskets Speyer, gegen die man schon in der Vorrunde angetreten war. Gegen die Teams auf Augenhöhe wird die Tagesform entscheidend sein, ob sich die jungen Basketballer in der Relegationsgruppe durchsetzen können. su

