Reserve strebt einen Platz im Mittelfeld an

Viernheim. Die Reserve des TSV Amicitia Viernheim kann auf eine zufriedenstellende Vorrunde in der Fußball-Kreisklasse A 2 zurückblicken. An elfter Stelle hat man einen beruhigenden Vorsprung zu den Abstiegsplätzen, möchte allerdings noch den einen oder anderen Rang nach oben klettern. Um nach der Winterpause rechtzeitig in Form zu kommen, wurden bisher vier Testspiele vereinbart. Am 6. März steht dann im heimischen Waldstadion gleich das Lokalderby gegen die SG Viernheim an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Blick auf die Tabelle zeigt das Auf und Ab der jungen Truppe. In den 15 bisherigen Begegnungen hat sie 17 Punkte eingefahren. Interessant ist das Torverhältnis von 44:42, das ein leichtes Plus aufweist. Einerseits wurden viele Tore geschossen, dem gegenüber stehen allerdings auch jede Menge Gegentreffer. Auf jeden Fall kommen die Zuschauer bei den Spielen des TSV Amicitia 2 auf ihre Kosten, denn pro Partie fallen 5,7 Treffer.

Verkleinertes Team

Der Kader des Trainerduos Tobias Kleiner und Markus Mandel hat sich allerdings etwas verkleinert. Giuliano Ragni und Marvin Nehrig haben sich dem Ligakonkurrenten TSG Weinheim 2 angeschlossen, Thomas Hübner kickt nach seinem Umzug nach Karlsruhe künftig für einen drotigen Verein. „Neuzugänge gibt es keine, der Kader ist aber immer noch groß genug. Mit Daniel Jakob und Alexaner Haas greifen zwei Langzeitverletzte wieder ins Geschen ein. Außerdem werden wir immer wieder mit Spielern der ersten Mannschaft unterstützt“, sieht Kleiner keine Personalprobleme. Bei den Blaugrünen will man sich auch künftig um die Talente der eigenen Jugend kümmern, die Jahr für Jahr in den Seniorenbereich wechselt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vier Freundschaftsspiele

Für Februar sind vier Freundschaftsspiele vereinbart. Am 6. Februar wird der ambitionierte B-Ligist SC Blumenau im Waldstadion erwartet. Eine Woche später geht es zur FSG nach Bensheim. Mit Vatanspor Frankenthal wartet am 20. Februar ein linksrheinischer Gegner. Der letzte Test steigt am 27. Februar bei Olympia Lorsch 2.

„Danach wird es wieder spannend. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres geht es nämlich gleich gegen die SG Viernheim, wo wir Revanche für die ärgerliche Hinrunden-Niederlage nehmen möchten. Oberstes Ziel ist es aber in der Rückrunde, die Leistungen zu stabilisieren und den Tabellenplatz zu verbessern. Das wäre schon in der Vorrunde möglich gewesen, oft hat uns aber das Spielglück gefehlt“, sieht Kleiner sein Team gut aufgestellt. JR