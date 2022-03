Reserve muss sich steigern

Viernheim. Nicht nur bei den Fußballprofis, auch bei den Amateuren sorgen Coronafälle derzeit verstärkt für Spielabsagen. So ist die SG Viernheim in der Kreisklasse A Mannheim am Wochenende beschäftigungslos, denn die Begegnung beim DJK Feudenheim wurde abgesetzt. Die Reserve des TSV Amicitia hingegen darf am Sonntag (12.30 Uhr) im heimischen Waldstadion kicken, hat mit dem SV Schriesheim allerdings einen starken Gegner vor der Brust.

Nach zwei torlosen Unentschieden hätten die Orangenen sicher gerne gespielt, um die kleine Serie für eine Überraschung zu nutzen. Die Chancen beim Tabellenzweiten zu punkten, wären allerdings sehr gering gewesen. So müssen die Südhessen zusehen, was die Konkurrenz um den Klassenerhalt so treibt und hoffen, dass sich die eigene Situation nicht verschlechtert.

Der TSV Amicitia 2 muss gegen den SV Schriesheim alles abrufen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Hausherren belegen mit 15 Punkten den elften Platz und sind damit noch längst nicht aus dem Schneider, was den Abstiegskampf betrifft. Die bisherigen Leistungen im neuen Jahr machen zudem wenig Hoffnung auf Besserung, obwohl einige Akteure aus dem Kreisligakader mitgewirkt haben.

Die Gäste von der Bergstraße sind derzeit Tabellenfünfter, liegen mit 31 Punkte allerdings deutlich hinter den Spitzenteams zurück. Damit dürfte die Saison gelaufen sein. Die Mannschaft von Trainer Ricardo Guimares hat wohl keine Ambitionen mehr, wird aber sich nicht freiwillig die Punkte den Viernheimer überlassen. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 7:0-Erfolg der Schriesheimer. JR