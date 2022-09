Reserve mit gutem Saisonstart

Viernheim. Nach einer langen Sommerpause war in der Waldsporthalle wieder einmal Ringkampfsport angesagt. Den Auftakt machte die Verbandsliga-Riege des Stemm- und Ringclubs (SRC), denn das Zweitligateam der Viernheimer geht erst am 24. September in Baienfurt/Ravensburg auf die Matten. Der kleine Ringerraum der Waldsporthalle war fast ganz gefüllt und wurde aufgrund der Leistungen der Viernheimer Athleten schnell zum erhofften Hexenkessel. Am Ende hieß es 30:6 für die Gastgeber.

Auswärtsfahrt Am 8. Oktober organisiert der SRC Viernheim einen Fanbus zum Auswärtskampf der ersten Mannschaft bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe Bad Kreuznach. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro pro Person. Buchungen können am ersten Heimkampftag (1. Oktober) in der Waldsporthalle getätigt werden. JR

Mit Mirko Hilkert in der Gewichtsklasse bis 71 Kilo im griechisch-römischen Stil und Yannick Ott (80 Kilogramm, Freistil) haben auch zwei Ringer aus dem Kader der ersten Mannschaft zum Erfolg beigetragen. Hilkert gab gegen Mika Siegert nur ein kurzes Gastspiel, denn er benötigte für seinen Schultersieg per Armzug nur vier Sekunden. Ott legte sein Gegenüber Daniel Mächtel ebenfalls auf die Schultern, brauchte dafür aber 45 Sekunden.

Weitere Viernheimer Siege feierten Pascal Kiefer (griechisch-römisch, bis 61 Kilogramm) gegen Mohammed Omer Abdulrazak auf Schulter, Nils Gerber gegen Tim Schubert auf Schulter nach 1:02 Minuten im Freistil (bis 57 Kilo), Mustava Gardov gegen Andreas Rohmer (griechisch-römisch, 98 Kilo) mit 4:1 Punkten, Maurice Tandler gegen Ali Aydogdu (Freistil, 66 Kilo) durch technische Überlegenheit, Norman Balz gegen Benedikt Weinmann (griechisch-römisch, 86 Kilo) durch technische Überlegenheit und Tim Spilger gegen Julian Greulich (Freistil, 75 Kilo) durch einen Schultersieg. Verloren haben dagegen Kamran Abbasov gegen Jonas Huber (griechisch-römisch, 130 Kilo) mit 5:8 Punkten und Felix Michael, dessen Gegner Tim Siegert nach 4:12 Minuten eine technische Überlegenheit erzielt hatte. JR